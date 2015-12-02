Неожиданность дня. Гари Невилл возглавил «Валенсию»

Бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и тренер сборной Англии Гари Невилл назначен главным тренером «Валенсии» до конца сезона. Что же у него впереди?

Бывший правый защитник «Манчестер Юнайтед» и тренер сборной Англии Гари Невилл назначен главным тренером «Валенсии» до конца сезона. Что же у него впереди?

Неожиданно для многих, эксперт Sky Sports Гари Невилл назначен рулевым «Валенсии» до конца сезона. Его брат Фил присоединился к клубу еще летом в качестве помощника португальца Нуну Эшпириту Санту, который недавно был уволен после 17 месяцев на посту главного тренера команды. Результаты клуба явно не соответствуют тому, на что рассчитывало руководство – слабые выступления в Примере и все шансы остаться без плей-офф Лиги чемпионов привели к закономерной отставке португальца.

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А вот футбольная Англия понемногу сходит с ума. Подобное назначение оказалось типичным громом среди ясного неба. Большинство экспертов, в частности Джейми Каррагер, удивлены, так как во главе клуба с серьезными амбициями встал тренер почти без опыта. Более того – главным тренером Невилл, выигравший солидное количество трофеев с «МЮ», не был никогда.

Объединение братьев в Валенсии не такое удивительное, каким может показаться – владелец «Лос Че», сингапурский миллиардер Питер Лим, имеет отношение к «Солфорд Сити», клубу, который является общим проектом Невиллов и игроков фергюсоновского «Юнайтед».

Невилл будет совмещать свой новый пост с обязанностями тренера сборной (главный тренер англичан Рой Ходжсон уже одобрил назначение специалиста в «Валенсию»), но что ждет его на восточном берегу Испании?

Клуб

После отличного последнего сезона, который принес команде место в лигочемпионской зоне, в этом дела пошли похуже. Команда находится на девятом месте в Примере, и коротко этот отрезок можно охарактеризовать любимой песенкой болельщиков на «Месталье»: «Нуну, убирайся!».

Куда-то пропал энтузиазм и интенсивность игры, которые игроки демонстрировали в прошлом сезоне, а также сказались травмы – главный тренер потерял многих игроков, в первую очередь – бывшего нападающего «Манчестер Сити» Альваро Негредо. Но Нуну – явно не единственный, кого надо винить за недостойные результаты.

Дело в том, что структура клуба довольно сложна – будучи владельцем, Лим позволяет на ежедневной основе управлять клубом президенту Лайхуну Чену. И вроде бы в тени находится серый кардинал агент Жорже Мендеш. Но его влияние – то, от чего Чен хотел бы избавиться. По меньшей мере так считает испанская пресса.

Нуну был первым клиентом Мендеша, а состав Валенсии буквально напичкан клиентами этого агента, так что нет ничего удивительного в том, что португальского тренера назначили во главе клуба.

Однако выбор Невилла – решение исключительно со стороны Лима, который хочет, чтобы шестикратные чемпионы Испании вернули себе былую силу.

Команда

Невиллу достался молодой и талантливый состав – насколько сильный, пока неизвестно.

Когда Нуну попрощался с командой в понедельник, он указал, что фанаты должны поддерживать команду, так как в противном случае на стадионе создается негативная атмосфера, не позволяющая обрести уверенность в себе.

Левый защитник Хосе Луис Гайя, который летом привлек внимание «Реала», и нападающий Пако Алькасер, регулярно вызывающийся в сборную Испании – пожалуй, две главные звезды. Кроме них есть Дани Парехо, Шкодран Мустафи, Диего Алвес и другие сильные игроки.

Никто из вышеперечисленных не имеет отношения к Мендешу, но целых восемь футболистов команды – его клиенты, в том числе высоко оцениваемые экспертами и прессой Энцо Перес и Андре Гомеш. Это хорошая крепкая команда, которая должна быть в четверке, но ей не по зубам соревноваться с «Барселоной», «Реалом» и «Атлетико» и претендовать на чемпионство по итогам сезона из 38 матчей.

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Начало

Гари Невиллу придется стартовать с места в карьер. Несмотря на презентацию нового главного тренера, которая пройдет в четверг, к своим обязанностям официально он приступит лишь в воскресенье. Поэтому у него не получится поприветствовать теплую компанию друзей Месси, Суареса и Неймара, которая приедет на «Месталью» в субботу – а вот Филу скорее всего выпадет такая честь.

Первый матч под официальным руководством Невилла состоится против «Лиона» в Лиге чемпионов. «Валенсии» нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на попадание в 1/8 финала соревнования. Впрочем, даже выигрыш ничего не гарантирует – в случае победы «Гента» над «Зенитом» «летучим мышам» придется довольствоваться Лигой Европы.

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Что касается Примеры, то нет никаких сомнений, что от Невилла потребуют финишировать в четверке. Сейчас на этом месте находится «Сельта» с отрывом в пять очков. Впереди еще 25 игр, и в Валенсии надеются, что команда сможет существенно улучшить качество игры, чтобы выполнить задачу на сезон. Еще в одном турнире – Кубке Короля – «Валенсия» начнет выступление в среду матчем против «Баракальдо», команды из Сегунды Б.

Что ждет Невилла – можно только догадываться, но с каждым матчем ответов на вопросы будет появляться все больше. И совершенно точно можно сказать, что наблюдение за британским специалистом будет увлекательным.

По материалам goal.com