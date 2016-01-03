Гари Невилл против «Реала»

Сегодняшняя игра из тех, ради которых Гари Невилл подписывал контракт с "Валенсией". Полный стадион будет гнать команду вперед, а англичанину придется придумать, как остановить своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду, которому он посвятил главу своей автобиографии, назвав "феноменом".

Эта игра также напомнит про опасную сущность той работы, за которую взялся Невилл. Он понимает, что будущее не до конца в его руках. Сегодня будет достаточно взгляда на соседнюю скамейку, чтобы понять, насколько это правдиво.

Парадоксально, но не Невилл, а Бенитес будет находиться под более серьезным давлением. Тем не менее, факты говорят против англичанина. Это его первая работа, прошел уже месяц, а единственная победа одержана в Кубке Короля над "Баракальдо", который даже не играет в Сегунде.

"Валенсия" вылетела из Лиги чемпионов и с трудом сыграла вничью с "Эйбаром" и "Хетафе". Пару дней назад была проиграна принципиальная встреча с "Вильярреалом".

И все же именно Бенитес рискует лишиться работы. "Реал" забил 10 мячей в ворота "Райо Вальекано" две недели назад. Победа со счетом 3:1 над "Реалом" из Сан-Себастьяна позволила ненадолго отвоевать место на вершине таблицы. "Реал" забил больше всего голов в Испании, как и в Лиге чемпионов (у "Баварии" – столько же). Однако поражение на "Месталье" может поставить жирную точку в карьере Бенитеса в "королевском клубе".

Матч дня. "Реал" Мадрид – "Райо Вальекано" - 10:2 (ВИДЕО)

Болельщики и журналисты недовольны стилем игры команды, а в раздевалке команды атмосфера далека от идеальной. Как сказал Маурисио Покеттино, 99 тренеров из сотни с удовольствием поменяются с Бенитесом местами – и поэтому смысла рассчитывать на сочувствие немного.

Испанец – старый противник Невилла, достаточно вспомнить, как бывший капитан "Манчестер Юнайтед" отпраздновал гол в ворота "Ливерпуля" десять лет назад. Полиция Манчестера даже обращалась в клуб и Футбольную Ассоциацию по этому поводу.

Забавно, но сейчас Невилл – союзник Бенитеса. Недавно он назвал его и Моуринью теми, кто обеспечил доминирование английских клубов в Лиге чемпионов в прошлом десятилетии.

Сейчас англичанин явно сосредотачивается на оборонительных действиях команды. В этом сезоне "Валенсия" ни разу не пропускала больше двух голов и сумела сыграть вничью с "Барселоной", так что это неплохая база для улучшений. Невилл еще больше сместил фокус на оборону, даже выпустив 5 защитников против "Вильярреала". Однако у команды явные проблемы в атаке.

Не считая кубковых игр с "Баракальдо", в последних семи матчах "Валенсия" забила лишь четырежды. Невилл видит проблему и работает над ней, отмечая знаки улучшения. "Мы сыграли хороший тайм", – заметил он после поражения от "желтой субмарины". "Это радует меня, потому что игроки понимали, что делать во второй половине игры. Если мы продолжим так играть, мы будем набирать необходимые очки".

Наверняка тренер "летучих мышей" еще раз сыграет от обороны – ведь против его команды сегодня будут играть Криштиану Роналду и Бэйл. Возможность сразиться с Бенитесом – это то, что явно придется по вкусу Невиллу. Возможная победа "Валенсии" может стоить Бенитесу работы – и заодно напомнить англичанину о том, каким шатким может быть его собственное кресло.

Дата и время начала матча: воскресенье, 3 января, 22.30 мск

Стадион: "Месталья", Валенсия

ТВ: Матч-ТВ, НТВ-Плюс Футбол 2 – 22.30

Последние пять матчей команд в Примере

"Валенсия": поражение ("Вильярреал", 0:1) ничья ("Хетафе", 2:2), ничья ("Эйбар", 1:1), ничья ("Барселона", 1:1), поражение ("Севилья", 0:1)

"Реал": победа ("Реал Сосьедад", 3:1), победа ("Райо Вальекано", 10:2), поражение ("Вильярреал", 0:1), победа ("Хетафе", 4:1), победа ("Эйбар", 2:0)

Вероятные стартовые составы

"Валенсия"

"Реал"

Новости команд

"Валенсии" придется обойтись без Орбана и Фуэго, которые дисквалифицированы. Де Пауль и Санти Мина наоборот, скорее всего появятся на поле, один из них – вместо травмированного Закарии Баккали.

Диего Алвес, Фегули и Энцо Перес пропустят встречу из-за травм.

"Реал" наверняка выпустит на поле Тони Крооса и Серхио Рамоса, отбывших дисквалификации. Данило выйдет на правом фланге обороны, так как Карвахаль до сих пор не восстановился после травмы.

Ключевое противостояние

Пако Алькасер против Серхио Рамоса и Пепе

Надежды "Валенсии" на очки в матче связаны с волшебными ногами форварда Пако Алькасера. Испанский нападающий уже забил шесть мячей в этом сезоне и с удовольствием пополнит свой счет против "сливочных". К слову, на его счету уже есть мячи в ворота мадридского клуба.

Нейтрализовать его будет пытаться опытный дуэт центральных защитников в лице Серхио Рамоса и Пепе, которые являются одной из лучших оборонительных пар Примеры и мира. Их ключевая задача – не дать нападающему "летучих мышей" получать слишком много пространства.

Котировки (по версии букмекерской конторы "Марафон")

Победа "Валенсии": 6.10

Ничья: 4.75

Победа "Реала": 1.56

По материалам skysports.com

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