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    Матч дня. «Реал» Мадрид – «Райо Вальекано» - 10:2 (ВИДЕО)


    0
    Голосов: 0
    20.12.2015 20:05
    После двух удалений у соперника Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и весь «Реал» уничтожили «Райо Вальекано» в матче 16-го тура чемпионата Испании.

    После двух удалений у соперника Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и весь "Реал" уничтожили "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании.

    Данило открывает счет во встрече​

    Футболисты "Райо" восстанавливаются равенство

    Гости выходят вперед в противостоянии с "Реалом"

    Тито оставляет "Райо Вальекано" в меньшинстве

    Бэйл без проблем забивает мяч

    "Райо" теряет из-за удаления еще одного игрока

    Роналдо четко реализует стандарт

    Бэйл оформляет дубль

    Бензема внес лепту в разгром

    Роналду снова заставляет капитулировать оппонента

    Бэйл делает счет совсем неприличным

    Хет-трик Гарета Бэйл

    Бензема и его второй гол в ворота "Райо"

    Финальная точка в поединке в исполнении Бензема, который оформил хет-трик

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Реал»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 21 декабря 2015, 00:28

      Всегда бы так..

      -1
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