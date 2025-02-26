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  • Стало известно, сколько саудовцы готовы заплатить за Винисиуса

Стало известно, сколько саудовцы готовы заплатить за Винисиуса

Саудовский инвестиционный фонд PIF (Public Investment Fund) готовит рекордное предложение по Винисиусу Жуниору.

Они согласны отдать «Реалу» 200 миллионов фунтов (242 млн евро) за бразильского вингера.

Позиция мадридского клуба – трансфер состоится, если сам игрок об том попросит.

Новую команду для Винисиуса выберут уже после согласования сделки.

  • В этом сезоне нападающий забил 17 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах.
  • Его контракт с «Реалом» истекает в 2027 году.
  • Отступные в договоре Винисиуса – 1 миллиард евро.

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Источник: The Telegraph

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26.02.2025 23:35
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