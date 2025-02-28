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Селюк одним словом охарактеризовал Захаряна

Сегодня, 08:30
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Агент Дмитрий Селюк считает российского полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна игроком, который подвержен травмам.

– Ну кому забил Захарян? «Леганесу»? Всякое бывает… Но 12 миллионов истратили! По‑моему, из «Реал Сосьедад» решили выгнать спортивного директора, который его подписал.

Представьте, что вы президент клуба. Вы кровью и потом зарабатываете деньги, 12–14 миллионов отдаете за Захаряна, который забил за два года два гола, а к уже потраченным деньгам еще добавляются постоянные расходы на его лечение, плюс надо платить ему зарплату.

А он просто отдыхает. Сан‑Себастьян – шикарный город! Он отдыхает, загорает. Это нормальный трансфер, вы считаете?

– Он слабый футболист?

– Нет. Он больше «хрустальный» футболист.

– Ну то есть есть вероятность, что он будет хорошо играть в Испании?

– Я в свое время про Алексея Миранчука сказал, что он не будет играть в «Аталанте», а спустя время он стал выходить на поле.

За четыре года можно научить медведя кататься на велосипеде. Если через четыре года Захарян выйдет за «Сосьедад» и забьет пять мячей, то это будет значить, что за четыре года его обучили футболу в Сан‑Себастьяне. Это будет не из‑за того, что он стал таким футболистом в «Динамо».

  • В текущем сезоне 21‑летний Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» 4 матча во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.
  • Захарян пропустил большую часть сезона из-за травмы, а недавно получил новое повреждение – мышцы правого бедра.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Селюк Дмитрий
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Комментарии (2)
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АК 68
1740722387
Здесь, насчёт Захаряна Селюк прав.
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FRZZ
1740723644
Его трансфер за 12 млн.евро, афёра века, трансфер Кокорина отдыхает на стороне.
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