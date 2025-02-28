Селюк одним словом охарактеризовал Захаряна

Агент Дмитрий Селюк считает российского полузащитника «Сосьедада» Арсена Захаряна игроком, который подвержен травмам.

– Ну кому забил Захарян? «Леганесу»? Всякое бывает… Но 12 миллионов истратили! По‑моему, из «Реал Сосьедад» решили выгнать спортивного директора, который его подписал.

Представьте, что вы президент клуба. Вы кровью и потом зарабатываете деньги, 12–14 миллионов отдаете за Захаряна, который забил за два года два гола, а к уже потраченным деньгам еще добавляются постоянные расходы на его лечение, плюс надо платить ему зарплату.

А он просто отдыхает. Сан‑Себастьян – шикарный город! Он отдыхает, загорает. Это нормальный трансфер, вы считаете?

– Он слабый футболист?

– Нет. Он больше «хрустальный» футболист.

– Ну то есть есть вероятность, что он будет хорошо играть в Испании?

– Я в свое время про Алексея Миранчука сказал, что он не будет играть в «Аталанте», а спустя время он стал выходить на поле.

За четыре года можно научить медведя кататься на велосипеде. Если через четыре года Захарян выйдет за «Сосьедад» и забьет пять мячей, то это будет значить, что за четыре года его обучили футболу в Сан‑Себастьяне. Это будет не из‑за того, что он стал таким футболистом в «Динамо».