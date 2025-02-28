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Экс-игрок «Алании» рассказал, как его оскорбил Месси

Сегодня, 09:05
1

Бывший полузащитник «Фейеноорда», «Реала» и «Алании» Ройстон Дренте вспомнил о противостоянии с Лионелем Месси на поле.

«В матче против «Барсы», когда я играл за «Эркулес», Месси назвал меня гребаным негром.

Позже он сказал мне, что аргентинские игроки называют друг друга гребаными неграми, для них это было в порядке вещей, например, они говорили это Гараю, а ему было все равно, но они должны понимать, что такому парню, как я, это может не понравиться. Это не то же самое, что слова друзей на тренировке, это говорит соперник.

После этого мы больше не говорили об этом, тема была закрыта. Я очень уважаю его, потому что он был одним из лучших игроков мира», – сказал Дренте.

  • Дренте в составе «Эркулеса» играл против «Барселоны» в матче 2-го тура чемпионата Испании 11 сентября 2010 года. Он вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен на 63-й минуте. Месси провел полный матч. «Эркулес» выиграл в гостях со счетом 2:0. Нидерландец выступал за клуб из Аликанте на правах аренды из «Реала».
  • 37-летний Дренте завершил карьеру в 2023 году.
  • 37-летний Месси сейчас выступает за «Интер Майами».

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Источник: As
Испания. Примера Интер Барселона Эркулес Месси Лионель Дренте Ройстон
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Комментарии (1)
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АК 68
1740724785
**** давно пора смириться, что они ****, все их так называют и в этом слове ничего унизительного и оскорбительного нет.
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