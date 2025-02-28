Мостовой заявил, что не скучал по РПЛ: «Спроси испанца про чемпионат России – он ответит, что даже не знает такого»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил, что не скучал по матчам РПЛ.

«Если честно, по РПЛ я вообще не скучал. Есть европейский футбол, Лига чемпионов, Лига Европы, топ-чемпионаты европейские – их с удовольствием смотрю. Слава богу, что до сих пор можем наблюдать за матчами топовых и сильнейших команд всего мира. Как можно не смотреть встречи с участием «Барселоны», «Баварии», «Реала», «Атлетико»?

Вот задай сейчас этот вопрос испанцу, он ответит: «Я даже не знаю такого чемпионата». Они же не смотрят даже (смеeтся). Конечно, интересно посмотреть будет, но чтобы прям скучать – вообще нет. Футбола так много, что нет времени унывать и скучать по чему-то», – сказал Мостовой.