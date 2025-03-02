Гвардиола поблагодарил «Манчестер Сити» за покупку Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рад, что у него в обойме есть защитник Абдукодир Хусанов.

«Натан Аке выбыл на долгое время. Будем скучать по нему.

Я так благодарен клубу, что он купил Хусанова и Витора Рейса. Иначе мы не попали бы в Лигу чемпионов на следующий сезон. У нас в центр обороны остался бы только Рубен Диаш», – сказал Пеп.