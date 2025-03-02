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  • Гвардиола поблагодарил «Манчестер Сити» за покупку Хусанова

Гвардиола поблагодарил «Манчестер Сити» за покупку Хусанова

2 марта, 10:58
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рад, что у него в обойме есть защитник Абдукодир Хусанов.

«Натан Аке выбыл на долгое время. Будем скучать по нему.

Я так благодарен клубу, что он купил Хусанова и Витора Рейса. Иначе мы не попали бы в Лигу чемпионов на следующий сезон. У нас в центр обороны остался бы только Рубен Диаш», – сказал Пеп.

  • Хусанов куплен у «Ланса» в январе за 40 миллионов евро без учета бонусов.
  • У Абдукодира в АПЛ 4 матча.
  • Он забил в Кубке Англии.

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Манчестер Сити Хусанов Абдукодир Гвардиола Хосеп
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Комментарии (2)
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...короче
1740903907
...однако, пробрало до печёнки Пепа!)...
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ZeBolotny
1740913222
Как говорится: -"И на этом спасибо")))
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