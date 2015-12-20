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Матч дня. «Реал» Мадрид – «Райо Вальекано» - 10:2 (ВИДЕО)

После двух удалений у соперника Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и весь "Реал" уничтожили "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Данило открывает счет во встрече​

Футболисты "Райо" восстанавливаются равенство

Гости выходят вперед в противостоянии  с "Реалом"

Тито оставляет "Райо Вальекано" в меньшинстве

Бэйл без проблем забивает мяч

"Райо" теряет из-за удаления еще одного игрока

Роналдо четко реализует стандарт

Бэйл оформляет дубль

Бензема внес лепту в разгром

Роналду снова заставляет капитулировать оппонента

Бэйл делает счет совсем неприличным

Хет-трик Гарета Бэйл

Бензема и его второй гол в ворота "Райо"

Финальная точка в поединке в исполнении Бензема, который оформил хет-трик

Испания. Примера Испания Реал Райо Вальекано Роналду Криштиану Бензема Карим Бэйл Гарет
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Абу Зейд Небесный
1450646891
Всегда бы так..
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