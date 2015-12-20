Матч дня. «Реал» Мадрид – «Райо Вальекано» - 10:2 (ВИДЕО)

После двух удалений у соперника Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и весь "Реал" уничтожили "Райо Вальекано" в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Данило открывает счет во встрече
Футболисты "Райо" восстанавливаются равенство
Гости выходят вперед в противостоянии с "Реалом"
Тито оставляет "Райо Вальекано" в меньшинстве
Бэйл без проблем забивает мяч
"Райо" теряет из-за удаления еще одного игрока
Роналдо четко реализует стандарт
Бэйл оформляет дубль
Бензема внес лепту в разгром
Роналду снова заставляет капитулировать оппонента
Бэйл делает счет совсем неприличным
Хет-трик Гарета Бэйл
Бензема и его второй гол в ворота "Райо"
Финальная точка в поединке в исполнении Бензема, который оформил хет-трик