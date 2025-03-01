Примера. «Реал» вел в счете, но проиграл «Бетису» (1:2), Иско забил мадридцам

«Реал» в 26-м туре Примеры уступил на выезде «Бетису». Севильцам принес победу бывший игрок мадридцев Иско. Еще у него ассист.

«Бетис» тренирует Мануэль Пеллегрини, работавший с «Реалом».

«Реал» остался на втором месте. «Бетис» поднялся в зону еврокубков.

Впереди у «Реала» матч Лиги чемпионов против «Атлетико», а «Бетис» на следующей неделе сыграет в Лиге конференций против «Витории Гимараеш».

Испания. Примера. 26-й тур

Бетис – Реал – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Диас, 10; 1:1 – Джонни, 34; 2:1 – Иско, 54 (с пенальти).

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