Орлов – о симуляциях Соболева: «Играет как умеет – ныряет»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Выход на замену Соболева? Ну что тут сказать... Он играет, как умеет. Ныряет. Это еще хорошо, что Сергей Иванов его простил и не показал карточку за симуляцию.

Я не могу сказать, что Соболев меня как-то разочаровал. Таков его стиль – играть в давление. Но это не мастерство, а скорее навал. Не знаю... Раз Сергей Богданыч (Семак) считает, что ему нужен такой нападающий, его право. С другой стороны, Соболев же сегодня не помог. Вот забил бы – был бы героем. А так...» – сказал Орлов.