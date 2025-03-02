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Орлов – о симуляциях Соболева: «Играет как умеет – ныряет»

2 марта, 12:28
34

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Выход на замену Соболева? Ну что тут сказать... Он играет, как умеет. Ныряет. Это еще хорошо, что Сергей Иванов его простил и не показал карточку за симуляцию.

Я не могу сказать, что Соболев меня как-то разочаровал. Таков его стиль – играть в давление. Но это не мастерство, а скорее навал. Не знаю... Раз Сергей Богданыч (Семак) считает, что ему нужен такой нападающий, его право. С другой стороны, Соболев же сегодня не помог. Вот забил бы – был бы героем. А так...» – сказал Орлов.

  • Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
  • У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
  • Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
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Комментарии (34)
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slavа0508
1740910451
Один . нырок два три ...а на четвёртый и пендаль могут поставить с учётом что скоро судьи начнут вытаскивать Зенит к чемпионству ...Как это так Зенит в 100 летия клуба без чемпионства ???Вот здесь нырки Соболя и пригодятся ...
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Хулиганин
1740910940
Судя по истерике Сирожи, он дельфина именно нырять выпускал. Контакты в штрафной у него понимаешь были. Порочащие.
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...короче
1740911020
...и это хорошо! Ещё пару таких матчей от Иуды, с нырками и его можно смело в штрафной по хлебалу прямо лупить, просто все арбитры перестанут снова реагировать на его рисовки...
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Цугундeр
1740912355
Юбиляр не забывает подхалтуривать. Пока ветер дует. "— Соболев подошел ко мне и сказал: «Я мечтал пожать вам руку». Вот так он относится ко мне, к комментатору, а я ведь немало его критиковал, — сказал Орлов в эфире СКА в «ВКонтакте»."
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R_a_i_n
1740912457
Что любопытно в Спартаке Иуда и забивал и отдавал. Стата его очень даже хорошая.
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ziborock
1740913832
Так Семак его и брал чтобы нырять в штрафной!
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Янвapь 62
1740913935
Чисто свинская школа, можно сказать тушинское ноу-хау
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Интерес
1740915206
Орловский "рысак" затоптал тарасовского "дельфина".
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"supermax"
1740917728
Когда соболь был в Спартаке, про такую его игру по-другому говорили ... Скоро начнут б о м ж е й тащить и соболь станет красавой
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polt
1740921014
"Чужой для «Зенита». Предатель для «Спартака». Симулянт для всех. Человек 0+0."
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