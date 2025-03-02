Позиция «Барселоны» по возможному возвращению Неймара

Внутри «Барселоны» обсуждают возможное возвращение нападающего Неймара.

Руководство не исключает подписание бразильца. По мнению администрации, Неймар поднимет популярность клуба, привлечет деньги.

При этом главный тренер Ханс-Дитер Флик не сторонник подписания Неймара, но руководство готово пренебречь мнением немца. Тренер с этим смирится и будет искать применение нападающему.