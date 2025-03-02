Реакция фанатов «Зенита» на 0:0 с ЦСКА

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало комментарий по итогам матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Коротко о матче: 90+ минут сегодня просто подтвердили тот факт, что продать Клаудиньо и Вендела – это только половина работы.

Надо еще замену найти. С чем «Зенит» пока не справился.

На дистанции чемпионат выигрывает полузащита – и не с Дркушичем и Зделаром», – написали фанаты.