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Реакция фанатов «Зенита» на 0:0 с ЦСКА

2 марта, 11:07
21

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало комментарий по итогам матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Коротко о матче: 90+ минут сегодня просто подтвердили тот факт, что продать Клаудиньо и Вендела – это только половина работы.

Надо еще замену найти. С чем «Зенит» пока не справился.

На дистанции чемпионат выигрывает полузащита – и не с Дркушичем и Зделаром», – написали фанаты.

  • «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
  • ЦСКА остался на 6-м месте.
  • Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
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Комментарии (21)
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Тинез Розоп
1740905258
Позор ,в завуалированной форме…
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Каратель помойников
1740909535
В кафешке по ходу после употребления суррогата началась рыгаловка
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vvv123
1740911179
Время Семака прошло, - вот моя реакция!
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Борис34684
1740912380
Кафешка кончай бормотуху употреблять, херню несёте.
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R_a_i_n
1740912549
Семак поплакался, теперь вот кафетерий ноет!
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Интерес
1740915575
Ничё,летом прикупите,а празднования фальшака можно перенести ещё на год,может тогда победите..Основания-не время праздновать,идёт СВО.
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TIMOTHY
1740920204
Почему молчат что Семака пора на отдых отправлять!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1740924959
А почему фанаты считают продажу Клаудиньо и Вендела "работой"? По-моему это вредительство, а не работа. Продать важных игроков в середине чемпионата, когда идет борьба за золото это верх глупости.
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Zubo
1740940250
Дело не только в том чтобы заменить их по позиции, нужно игру команды в целом и тактику поменять
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wlad wm--google
1741030746
Чемпионат давно выигран и не венделом с клаудиньо))) А эти клоуны с кафешки все диваны пропердели
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