Реакция фанатов «Зенита» на 0:0 с ЦСКА

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало комментарий по итогам матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).
«Коротко о матче: 90+ минут сегодня просто подтвердили тот факт, что продать Клаудиньо и Вендела – это только половина работы.
Надо еще замену найти. С чем «Зенит» пока не справился.
На дистанции чемпионат выигрывает полузащита – и не с Дркушичем и Зделаром», – написали фанаты.
- «Зенит» делит лидерство с «Краснодаром».
- ЦСКА остался на 6-м месте.
- Это был 1-й официальный матч для команд в 2025 году.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»