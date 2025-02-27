Тренер сборной Бельгии сделал заявление о возвращении Куртуа

Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подтвердил, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа решил вернуться в национальную команду.
«Он возвращается. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим голкипером мира», – сказал Гарсия.
- 32-летний Куртуа в последний раз играл за сборную Бельгии в июне 2023 года.
- Всего он провел 102 матча за национальную команду.
- Тибо отказывался выступать за бельгийскую сборную из-за конфликта с экс-тренером Доменико Тедеско.
Источник: Mundo Deportivo