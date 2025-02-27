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Тренер сборной Бельгии сделал заявление о возвращении Куртуа

Сегодня, 20:35

Новый главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подтвердил, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа решил вернуться в национальную команду.

«Он возвращается. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим голкипером мира», – сказал Гарсия.

  • 32-летний Куртуа в последний раз играл за сборную Бельгии в июне 2023 года.
  • Всего он провел 102 матча за национальную команду.
  • Тибо отказывался выступать за бельгийскую сборную из-за конфликта с экс-тренером Доменико Тедеско.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Лига наций Реал Бельгия Куртуа Тибо Гарсия Руди
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