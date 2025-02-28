«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро

Нападающий Витор Роке перешел из «Барселоны» в «Палмейрас». 20-летний форвард заключил с клубом из Сан-Паулу контракт до конца 2029 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «блауграна» получит 25,5 миллиона евро, еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Ранее «Барселона» договорилась о досрочном окончании аренды Роке, который играл в текущем сезоне в «Бетисе».