«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро

Нападающий Витор Роке перешел из «Барселоны» в «Палмейрас». 20-летний форвард заключил с клубом из Сан-Паулу контракт до конца 2029 года.
По данным журналиста Фабрицио Романо, «блауграна» получит 25,5 миллиона евро, еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
Ранее «Барселона» договорилась о досрочном окончании аренды Роке, который играл в текущем сезоне в «Бетисе».
- 20-летний форвард провел в этом сезоне 33 игры за севильцев, забил 7 голов, отдал 2 передачи.
- «Барселона» купила бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 миллион евро в январе прошлого года.
- Всего Роке провел за «блауграну» 16 матчей, забил 2 гола.
Источник: официальный сайт «Палмейраса»