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«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро

Сегодня, 21:52
5

Нападающий Витор Роке перешел из «Барселоны» в «Палмейрас». 20-летний форвард заключил с клубом из Сан-Паулу контракт до конца 2029 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, «блауграна» получит 25,5 миллиона евро, еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Ранее «Барселона» договорилась о досрочном окончании аренды Роке, который играл в текущем сезоне в «Бетисе».

  • 20-летний форвард провел в этом сезоне 33 игры за севильцев, забил 7 голов, отдал 2 передачи.
  • «Барселона» купила бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 миллион евро в январе прошлого года.
  • Всего Роке провел за «блауграну» 16 матчей, забил 2 гола.

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Источник: официальный сайт «Палмейраса»
Испания. Примера Бразилия. Серия А Бетис Барселона Палмейрас Роке Витор
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Комментарии (5)
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прабабушка краба
1740771802
«Барселона» купила бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 30+31 миллион евро в январе прошлого года. Это опечатка или серьёзно? 30+31???
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