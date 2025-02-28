Агент Батракова – о возможном трансфере в «Сосьедад»: «Алексей достоин большего»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о перспективе переезда игрока в Европу.
– У вас есть дорожная карта по карьере Батракова? Как она должна развиваться?
– На мой взгляд, для переезда в Европу молодой игрок должен провести два полноценных сезона в своем чемпионате. На протяжении этих двух лет Леша должен показать то, что показывал осенью, тогда он ментально поймет, что перерос РПЛ.
Желание попробовать себя в большом клубе в хорошем европейском чемпионате у Батракова, конечно, есть.
– Что такое «большой клуб»?
– Участник Лиги чемпионов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. Не хочется делать промежуточный шаг и переходить в средний клуб.
– «Реал Сосьедад» – средний клуб?
– На мой взгляд, Батраков достоин большего. Но здесь я могу быть необъективен.
– Вы говорили, что европейские агенты собирают информацию по Батракову. Что это за информация?
– Да, было несколько звонков: «Есть ли возможность забрать Батракова? Сколько это будет стоить?» Часто вопросы задавались без привязки к клубам.
– Как вы отвечали?
– «Локомотив» не планирует расставаться с Батраковым и летом 2025-го. Опции выкупа нет». Будет новый контракт – будет опция выкупа. Тогда будет другой разговор.
– Какой должна быть сумма отступных?
– Это непростой пункт в наших переговорах с клубом. Естественно, «Локо» хочет прописать как можно большую сумму, а мы – как можно меньшую. Нам нужно сойтись на реальной сумме.
– 20 миллионов евро – реальная сумма?
– Для европейских клубов – скорее нет. Это предел, по-моему, у нас за такие или большие деньги уезжали только Александр Головин и Матвей Сафонов.
Так что мы постараемся скорректировать эту сумму.
- 19-летний Батраков дебютировал в «Локомотиве» в прошлом году.
- Всего он провел за московский клуб 29 матчей, забил 12 голов, сделал 8 передач.
- Игрок стоит 8 миллионов евро.