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  • Агент Батракова – о возможном трансфере в «Сосьедад»: «Алексей достоин большего»

Агент Батракова – о возможном трансфере в «Сосьедад»: «Алексей достоин большего»

Сегодня, 16:33
4

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о перспективе переезда игрока в Европу.

– У вас есть дорожная карта по карьере Батракова? Как она должна развиваться?

– На мой взгляд, для переезда в Европу молодой игрок должен провести два полноценных сезона в своем чемпионате. На протяжении этих двух лет Леша должен показать то, что показывал осенью, тогда он ментально поймет, что перерос РПЛ.

Желание попробовать себя в большом клубе в хорошем европейском чемпионате у Батракова, конечно, есть.

– Что такое «большой клуб»?

– Участник Лиги чемпионов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. Не хочется делать промежуточный шаг и переходить в средний клуб.

«Реал Сосьедад» – средний клуб?

– На мой взгляд, Батраков достоин большего. Но здесь я могу быть необъективен.

– Вы говорили, что европейские агенты собирают информацию по Батракову. Что это за информация?

– Да, было несколько звонков: «Есть ли возможность забрать Батракова? Сколько это будет стоить?» Часто вопросы задавались без привязки к клубам.

– Как вы отвечали?

«Локомотив» не планирует расставаться с Батраковым и летом 2025-го. Опции выкупа нет». Будет новый контракт – будет опция выкупа. Тогда будет другой разговор.

– Какой должна быть сумма отступных?

– Это непростой пункт в наших переговорах с клубом. Естественно, «Локо» хочет прописать как можно большую сумму, а мы – как можно меньшую. Нам нужно сойтись на реальной сумме.

– 20 миллионов евро – реальная сумма?

– Для европейских клубов – скорее нет. Это предел, по-моему, у нас за такие или большие деньги уезжали только Александр Головин и Матвей Сафонов.

Так что мы постараемся скорректировать эту сумму.

  • 19-летний Батраков дебютировал в «Локомотиве» в прошлом году.
  • Всего он провел за московский клуб 29 матчей, забил 12 голов, сделал 8 передач.
  • Игрок стоит 8 миллионов евро.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Реал Сосьедад Батраков Алексей
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Комментарии (4)
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Борис34684
1740750366
С таким агентом игрок может до конца карьеры ждать "большой" клуб.
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Иван Петров 1986
1740752296
Только в Барсу или Реал.Кто его там ждет, кому он нужен.
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Skull_Boy
1740752602
Одна такая звезда уже обделалась, а вторая сидит на лавке в Греции
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ss21
1740756249
Надо давно разогнать агентов. Или ставить первый контракт 5 лет.
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