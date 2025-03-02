Смирнов: «Соболева должны были удалять в матче с ЦСКА»

Агент, юрист Антон Смирнов прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).
«Соболев кроме своих дельфиньих прыжков ничего показать не может.
Первый момент – безобразная обработка. Понял, что теряет мяч и предпринял попытку смешного прыжка.
Странное судейство. Соболеву должны были показывать две желтые и удалять. Две симуляции. И отдыхай, смотри футбол в следующем туре. Даже не было позывов к желтой», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.
- Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
- У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
- Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»