Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Смирнов: «Соболева должны были удалять в матче с ЦСКА»

2 марта, 12:00
38

Агент, юрист Антон Смирнов прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Соболев кроме своих дельфиньих прыжков ничего показать не может.

Первый момент – безобразная обработка. Понял, что теряет мяч и предпринял попытку смешного прыжка.

Странное судейство. Соболеву должны были показывать две желтые и удалять. Две симуляции. И отдыхай, смотри футбол в следующем туре. Даже не было позывов к желтой», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.

  • Соболев вышел на замену и затем дважды упал в штрафной.
  • У Александра 0+0 в 12 матчах РПЛ за «Зенит».
  • Соболев куплен в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.

Еще по теме:
Экс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА 10
Защитник «Зенита» не верит, что Соболев симулировал в матче с ЦСКА 18
Угальде повторил достижение Павлюченко и Соболева в «Спартаке» 5
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Соболев Александр
Рекомендуем
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1740907555
Так работает административный ресурс. И дальше судьи будут тащить Зенит к "достойному" празднованию юбилея. *
Ответить
Тинез Розоп
1740908177
И где тут , что судья не куплен? …
Ответить
vvv123
1740910965
Салоеды засуетились. Странное судейство, судью можно было удалять в средине второго тайма. Одни падения судил, другие нет. 28 нарушений правил ЦСКА, и что? А ничего. Лупи по ногам сколько хошь! Половина на желтую была. Ну и пенали. В других матчах или в ворота Зенита их бы этот лупоглазый свистун вместе с ВАР 100% бы поставил! Так что юрист заткнулся бы. Отмазывай воров и бандюг - вот твоя профессия!
Ответить
7:1
1740911362
даже лошади на офи.гесте пишут, что им повезло - в первом эпизоде нигга прихватывал дельфина, и судья мог указать на точку. нырнул-то он уже после фола на себе.
Ответить
Борис34684
1740912846
Все правильно, полностью согласен, судья продажная.
Ответить
Интерес
1740914865
ТОгда Совет директоров ГАЗПРОМА распустил бы РПЛ.
Ответить
шахта Заполярная
1740915112
Я уже писал раньше, два нырка (симуляция) и не одной карточки. За то на скамейке зинки оценки выставили. 6.0, 6.0, 5.9, 6.0
Ответить
ZAITZEFF2011
1740920645
Кто такой Смирнов и почему тут печатают его мнение о футболе?
Ответить
Прокс
1740976249
Смирнова должны посадить!!!!
Ответить
Aндрей-кадулин-google
1741024126
Когда играл за Спартак ставили пенальти,как только стал играть за Зенит так надо удалять
Ответить
Главные новости
ВидеоОбращение МакSим к «Спартаку» перед решающими матчами сезона
08:50
«Динамо» предложили подписать 36-летнего Диего Косту на фоне травмы Тюкавина
08:26
2
Черчесов получил предложение с зарплатой 2,5 миллиона в год: известен ответ тренера
08:12
3
ФотоСимволическая сборная 19-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
08:04
Итоги февральского сезона «Конкурса прогнозов»: Янвapь 62 уверенно выиграл, вновь попав в топ-3
07:27
5
Расширенный состав сборной России, диагноз Тюкавина, Бубнов вернулся на экраны и другие новости
01:23
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
00:57
2
«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»
00:25
6
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
00:12
Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 23:38
3
Все новости
Все новости
Генич одним матерным словом отреагировал на камбэк Бубнова
09:06
Каррера вновь выразил желание вернуться в Россию: «Готов возглавить клуб ФНЛ»
08:57
ВидеоСперцян обматерил игроков «Краснодара» в перерыве матча с «Крыльями Советов»
08:41
ВидеоЧистяков поиздевался над Круговым перед матчем с ЦСКА: «Че, с одной скамейки на другую перескочил?»
08:35
Смирнов заявил, что Тюкавин восстановится к 2026 году: «Мог уехать в Европу, теперь это сделать будет гораздо сложнее»
08:19
Генич – о матче «Ростов» – «Динамо»: «Как же похорошел «Ростов» без…»
07:55
1
Радимов прокомментировал победу «Спартака» над «Оренбургом»
00:57
2
«Фиксируем дату смерти»: Миллер объявил о закрытии медийной команды «Зенита»
00:25
6
Гилерме прокомментировал возвращение в «Локомотив»
00:12
Радимов оценил вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 23:38
3
ВидеоЭкс-арбитр Федотов проанализировал момент с симуляцией Соболева в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 23:23
10
Фото50-летний Нигматуллин обручился с 22-летней избранницей – они уже въехали в новый дом
Вчера, 23:09
14
Карпин ответил на вопрос о вероятности вызова Дзюбы в сборную России
Вчера, 22:51
5
Неожиданная реакция Бубнова на уход Карпина из «Ростова»
Вчера, 22:22
7
Гурцкая объяснил, почему рекорд Дзюбы остался без должного внимания
Вчера, 22:10
2
Мирзов дал прогноз на исход чемпионской гонки РПЛ
Вчера, 21:57
5
Глебов высказался об уходе Карпина из «Ростова»
Вчера, 21:47
1
Аршавин сформулировал смысл существования академии «Зенита»
Вчера, 21:35
25
Канчельскис прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 21:21
11
Гурцкая спрогнозировал тренерскую отставку в РПЛ в марте – ранее он предсказал уход Карпина из «Ростова»
Вчера, 21:09
5
Кафанов раскрыл, почему Сафонова не вызвали в сборную России
Вчера, 21:00
1
Видео«Динамо» обратилось в ЭСК РФС из-за момента, в котором Тюкавин порвал кресты
Вчера, 20:36
8
«Локомотив» объявил о возвращении Гилерме
Вчера, 20:24
1
Бубнов рассказал, где пропадал 7 лет
Вчера, 20:16
11
Карпин объяснил, зачем посетил матч «Химки» – «Факел»
Вчера, 20:08
4
Быстров рассказал о своем отношении к вызову Дугласа Сантоса в сборную России
Вчера, 20:00
1
Гурцкая разнес тренера «Динамо» Личку: «Он должен честно сказать: «Я мудак»
Вчера, 19:40
13
Дугласу Сантосу придется пойти на радикальный шаг, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 19:30
9
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 