Смирнов: «Соболева должны были удалять в матче с ЦСКА»

Агент, юрист Антон Смирнов прокомментировал падения Александра Соболева в штрафной в концовке матча 19-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (0:0).

«Соболев кроме своих дельфиньих прыжков ничего показать не может.

Первый момент – безобразная обработка. Понял, что теряет мяч и предпринял попытку смешного прыжка.

Странное судейство. Соболеву должны были показывать две желтые и удалять. Две симуляции. И отдыхай, смотри футбол в следующем туре. Даже не было позывов к желтой», – сказал Смирнов в своем телеграм-канале.