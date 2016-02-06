«Лестер» оторвался от преследователей. Виллаш-Боаш – в шорт-листе «Валенсии». Дайджест событий дня

Левандовски озвучил требования по новому контракту с "Баварией"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски запросил у клуба новый контракт с улучшенной финансовой частью.

Как сообщает источник, 27-летний поляк не прочь подписать новое соглашение с мюнхенцами, но он пойдет на это лишь в том случае, если "Бавария" согласится платить ему 18 миллионов евро в год.

Отметим, что текущее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2019 года и его нынешний оклад составляет 9 миллионов за сезон.

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 19 голов.

Виллаш-Боаш может возглавить "Валенсию"

Руководство "Валенсии" рассматривает Андре Виллаш-Боаша как возможного наставника команды.

Сейчас "летучими мышами" руководит Гари Невилл, но под его руководством команда демонстрирует не самый лучший футбол.

Напомним, что португальский специалист уже о своем уходе из "Зенита" по окончании сезона и уже сейчас им заинтересованы некоторые европейские клубы.

Торреса зовут в Китай

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес близок к переходу в один из китайских клубов.

Как известно, по окончании сезона 31-летний испанец вернется в "Милан", которому принадлежат права на него. У руководства итальянского клуба нет планов относительно Торреса, а значит он будет выставлен на трансфер. Источник утверждает, что после возвращения в Италию форварда планируют подписать представители Китая.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Торрес провел 16 матчей, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Черышев может покинуть Испанию

Хавбек сборной России Денис Черышев, недавно перешедший из "Реала" в "Валенсию", размышляет о том, чтобы покинуть Испанию. Причиной этому стало поведение болельщиков "Барселоны" в полуфинальном поединке кубка Испании (0:7), которые во втором тайме начали скандировать: "Черышев, мы тебя любим". Игроку это очень не понравилось, кроме того, он не исключает, что подобное может случиться в матчах и с другими командами. Приоритет для полузащитника – АПЛ.

Напомним, что "Реал" был исключен из Кубка Испании, выпустив на поле россиянина, у которого был перебор желтых карточек, во встрече 1/16 финала против "Кадиса".

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Аллер не хочет переходить в ЦСКА

Нападающий "Утрехта" Себастьен Аллер заявил, что не собирается переходить в ЦСКА. Об этом сообщает vi.nl.

"Я хочу выступать за один из клубов из стран Западной Европы", – отметил Аллер.

Напомним, ранее появилась информация об интересе армейцев к французскому форварду. В нынешнем сезоне нападающий провел за "Утрехт" в Эредивизие 20 матчей и забил 11 голов.

Лавесси близок к переходу в "Шанхай Шэньхуа"

Нападающий "ПСЖ" Эсекьель Лавесси продолжит свою карьеру в "Шанхай Шеньхуа".

Сообщается, что футболист завершает переговоры с представителями китайского клуба, в связи с чем он не поехал с "ПСЖ" на игру Лиги 1 против "Марселя".

Сумма трансфера оценивается в пять-десять миллионов евро, а зарплата Лавесси на новом месте работы составит около десяти миллионов в год.

Аленичев: "Думаю, что с Мельгарехо должно получиться"

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал, что в скором времени "Спартак" ждет усиление состава. Напомним, москвичи ведут переговоры по трансферу полузащитника "Кубани" Лоренцо Мельгарехо.

"Жду. Вы знаете, на каких позициях. Мельгарехо? Не могу сказать на 100 процентов, появится или нет, но может появиться. Ждем. С Сергеем Юрьевичем Родионовым мы постоянно на связи, созваниваемся с Москвой. Думаю, что, тьфу-тьфу-тьфу, должно получиться. Сейчас выходные. Если в понедельник что-то получится, во вторник прилетит. Надеюсь, все будет хорошо, и его подпишут", – сказал Аленичев.

Дубль Хута принес "Лестеру" победу над "Манчестер Сити"

В центральном матче 25-го тура АПЛ "Лестер" в гостях нанес поражение "Манчестер Сити" – 3:1. Дубль в составе "лис" оформил Роберт Хут.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Манчестер Сити – Лестер – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Хут, 3; 0:2 – Марез, 48; 0:3 – Хут, 60; 1:3 – Агуэро, 87.

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