Авиакатастрофа Мюнхена. Трагедия, которая сделала «МЮ» сильнее

Сегодня исполнилось 58 лет с момента мюнхенской трагедии, в которой погибли восемь игроков и три представителя тренерского штаба «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» вспоминает один из самых черных дней в истории футбола.

Совместное фото перед самым вылетом из Мюнхена. Трагедия унесла жизни 23 человек, среди которых было восемь игроков "МЮ" и три представителя тренерского штаба. Обломки рухнувшего самолета, в котором находилась команда "Манчестер Юнайтед". Общекомандное фото, сделанное за несколько дней до трагедии. Билл Фоулкс и Гарри Грегг на месте катастрофы. Последствия трагедии. Тела жертв трагедии доставили в Манчестер. Бобби Чарльтон в госпитале. Голкипер "МЮ" Рэй Вуд оказался в числе выживших. Главный тренер команды Мэтт Басби в специальном кислородном куполе. Деннис Вайоллет навести в больнице своего друга Билла Фоукса. Первая тренировка команды после авиакатастрофы. Болельщики "МЮ" почтили память погибших на 50-й годовщине мюнхенской трагедии. Мемориальная плита на домашней арене команды. Болельщики в 2008 году подготовили специальный баннер.