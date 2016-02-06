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    Авиакатастрофа Мюнхена. Трагедия, которая сделала «МЮ» сильнее


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    06.02.2016 10:20
    Сегодня исполнилось 58 лет с момента мюнхенской трагедии, в которой погибли восемь игроков и три представителя тренерского штаба «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» вспоминает один из самых черных дней в истории футбола.

    Совместное фото перед самым вылетом из Мюнхена.

    Трагедия унесла жизни 23 человек, среди которых было восемь игроков "МЮ" и три представителя тренерского штаба.

    Обломки рухнувшего самолета, в котором находилась команда "Манчестер Юнайтед".

    Общекомандное фото, сделанное за несколько дней до трагедии.

    Билл Фоулкс и Гарри Грегг на месте катастрофы.

    Последствия трагедии.

    Тела жертв трагедии доставили в Манчестер.

    Бобби Чарльтон в госпитале.

    Голкипер "МЮ" Рэй Вуд оказался в числе выживших.

    Главный тренер команды Мэтт Басби в специальном кислородном куполе.

    Деннис Вайоллет навести в больнице своего друга Билла Фоукса.

    Первая тренировка команды после авиакатастрофы.

    Болельщики "МЮ" почтили память погибших на 50-й годовщине мюнхенской трагедии.

    Мемориальная плита на домашней арене команды.

    Болельщики в 2008 году подготовили специальный баннер.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: manchestereveningnews.co.uk
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 февраля 2016, 09:01

      светлая память погибшим(((

      2
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > anri1703 8 февраля 2016, 15:19

      Царствие небесное !!!!!!!!!! Великолепные ребята.

      0
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