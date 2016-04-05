Все важные вопросы про Конкурс прогнозов

В Конкурсе прогнозов уже участвуют три тысячи человек, а первые победители выиграли призы. Для тех, кто только начинает играть, мы рассказываем: как выйти в высший дивизион? Как зарабатывать, даже если проигрываешь? Что еще за боллары?

Для начала зарегистрируйтесь на сайте, это быстро. Затем переходите в раздел «Конкурс прогнозов». На вашем счету автоматически появляются 500 болларов. Да, это самая стабильная валюта в стране. Что это за боллары такие? Это виртуальная «валюта» нашего КП.

Давайте попробуем сделать ставку. На странице Конкурса прогнозов прогнозов есть вкладка «Матчи», где отражены все игры на текущий и следующий игровой день, на которые можно сделать ставки. Выбрав нужный коэффициент, вы вводите сумму, и ставка появляется во вкладке «Мои ставки». Также ставки можно делать со страницы матча в соответствующем окошке. Есть два типа ограничений: а) можно поставить только на один исход (Победа 1, Ничья или Победа 2) и на один из вариантов ставки на тотал (ТМ или ТБ). Таким образом, на каждый матч вы можете сделать до двух ставок. б) в зависимости от дивизиона у игрока есть ограничения по максимальному размеру ставки.

Чтобы играть было интереснее, мы распределили игроков по мастерству. Но все стартуют с одинаковой позиции – 10-го дивизиона. И начинают свое движение наверх. Чем выше дивизион, тем выше лимиты по ставкам, больше бонусы, и тем быстрее вы можете зарабатывать рейтинговые очки. Рейтинг – непосредственная разница между вашей ставкой и суммой, которую вы выиграли. Именно за счет рейтинговых очков вы и продвигаетесь по дивизионам.

Высчитывать рейтинговые очки надо по примеру: вы решили поставить 100 болларов на ничейный результат с коэффициентом 2,5. Ваш выигрыш (100х2,5) составит 250 болларов. Разница между ставкой и суммой выигрыша составит 150 болларов – это и есть ваши рейтинговые очки.

Играть будем, пока есть футбольные матчи. Но вообще у турнира есть сезонность. Один сезон – это один календарный месяц. В конце каждого месяца подводятся итоги, результаты будут сбрасываться, но вы будете оставаться в том дивизионе, в котором закончили сезона. Полный сброс достижений произойдет 1 января 2017 года. Так что играйте с удовольствием и не беспокойтесь за свой дивизион, даже если вам придется пропустить какое-то время в Конкурсе прогнозов, результат (дивизион) сохранится.

Что делать, если никак не удается выиграть? Специально для вас (как и для всех участников Конкурса прогнозов в принципе) мы ввели несколько бонусов.

Ежедневные бонусы: зашли на сайт – получили бонус. Размер ежедневного бонуса зависит от уровня дивизиона

Большой бонус: за то, что вы будете заходить на сайт на протяжение пяти дней. Размер большого бонуса зависит от уровня дивизиона.

Бонус за комментарий: оставили комментарий на сайте – забрали бонус. Получить бонус можно один раз в день.

Бонус за пост в соцсеть: поделились на своей странице в соцсетях (Вконтакте, Facebook или Twitter) любой новостью или статьей – забрали бонус. Получить бонус можно один раз в день.

Сделать пост можно с помощью этих кнопок:

Бонус за участие в группе «Бомбардира» Вконтакте: всем подписчикам нашей группы ВК мы дарим еженедельный бонус. Величина бонуса не зависит от дивизиона.

Для тех, кто вообще не разбирается в ставках и задается вопросами: «Что такое «Победа 1"? Как считается мой выигрыш?»

Есть возможность выбора из пяти типов коэффициентов:

Победа 1 – это победа команды, которая играет дома.

Победа 2 – победа команды гостей.

Ничья – это ничейный результат.

ТМ 2,5/ТБ 2,5 – Тотал меньше 2,5/Тотал больше 2,5 – это значит, смогут ли команды на двоих забить больше или меньше 2,5 гола за игру. То есть если вы считаете, что будет забито как минимум 3 гола, то смело делайте ставку на ТБ 2,5. Если же до трех голов команды вряд ли доиграют, то на ТМ 2,5.

Расчет выигрышной ставки проводится по простой формуле: сумма ставки х коэффициент. Пример: 200 х 2,2 = 440.

А как же призы?

О, уже в апреле вы сможете побороться за пять призовых мест:

1 место – наушники iSport Freedom от Monster; интервью на «Бомбардире».

2 место – наушники Monster iSport Strive.

3 место – футбольный мяч.

4 место – набор болельщика сборной России.

5 место – набор болельщика сборной России.