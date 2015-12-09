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  • Аленичева не уволят. Сычев будет играть за любителей. Дайджест событий дня

Аленичева не уволят. Сычев будет играть за любителей. Дайджест событий дня

<p><em>«Брага» планирует продлить контракт с российским вратарем. Невилл хочет видеть Фалькао в «Валенсии». «Ростову» и «Амкару» запретили регистрировать новых игроков. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Мутко: «Будет запрещено тратить бюджетные деньги на трансферы»</strong></span></p> <p>Футбольным клубам запретят тратить бюджетные деньги на трансферы. Об этом рассказал министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко на совместном заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.</p> <p>"Бюджеты должны продолжать финансировать клубы. Но мы в законе пропишем, что эти деньги должны направляться на прямую деятельность клуба. Запрещено будет тратить деньги на покупку игроков. Напрямую в детские спортивные школы, структуру клуба и прочее", – говорит Мутко.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Невилл хочет пригласить в «Валенсию» Фалькао</strong></span></p> <p>Новый главный тренер <a href="https:///teams/val#news" target="_blank">"Валенсии"</a> <a href="https:///coaches/2559" target="_blank"><strong>Гари Невилл</strong></a> намерен усилить команду нападающим <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///player/16216" target="_blank"><strong>Радамелем Фалькао</strong></a>.</p> <p>Напомним, права на колумбийского форварда принадлежат "Монако". Заинтересованные стороны уже приступили к переговорам по этому трансферу. "Валенсия" готова платить Фалькао зарплату, однако приобретать футболиста пока не собирается.</p> <p>В нынешнем сезоне АПЛ Фалькао провел девять матчей за "Челси" и отметился в них одним забитым мячом.</p> <p><strong><a class="strong" href="https:///articles/450782" target="_blank">Хендерсон и другие футболисты с хроническими травмами</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Аленичев продолжит работу в «Спартаке»</strong></span></p> <p>Cовет директоров "<a href="https:///teams/spa" target="_blank">Спартака</a>" на сегодняшнем заседании принял решение сохранить <a href="https:///coaches/1410" target="_blank"><strong>Дмитрия Аленичева</strong></a> на посту главного тренера команды. Сроки не уточняются, но до конца сезона он продолжит работать с командой.</p> <p>Аленичев возглавил "Спартак" прошедшим летом. Красно-белые на зимний перерыв отправились на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. В их активе 30 набранных очков.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Брага» хочет продлить контракт с российским вратарем</strong></span></p> <p>Португальская "<a href="https:///teams/brg" target="_blank">Брага</a>" готова продлить контракт с российским голкипером <a href="https:///player/13445" target="_blank"><strong>Станиславом Крицюком</strong></a>. Недавно появилась <a href="https:///news/451284" target="_blank">информация о том, что голкипера может приобрести</a> "<a href="https:///teams/spa" target="_blank">Спартак</a>".</p> <p>Действующий контракт Крицюка с "Брагой" рассчитан до июля 2017 года. В этом сезоне он провел все 12 матчей в чемпионате Португалии в составе "Браги", в которых семь раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Клуб идет на пятом месте, набрав 21 очко.</p> <p><img alt="" src="http://static.standard.co.uk/s3fs-public/thumbnails/image/2014/09/17/09/Remy%20Chelsea.png" style="width: 720px; height: 470px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Спартак» хочет подписать Реми</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартак"</a> интересуется нападающим <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <strong><a href="https:///player/3740" target="_blank">Лоиком Реми</a></strong>.</p> <p>Сегодня состоялось заседание директоров "Спартака", на котором обсуждалась трансферная политика клуба. По словам источника, знакомого с ситуацией, красно-белые рассматривают возможность покупки Реми.</p> <p>"Обсудили вопрос трансферов. Нападающий – приоритет. Один из кандидатов – Лоик Реми", – сообщил источник.</p> <p>В нынешнем сезоне АПЛ Реми провел шесть матчей за "Челси", не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи. Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.</p> <p><strong><a href="https:///articles/450682" target="_blank">Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира» </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Сычев заявлен за любительскую команду</strong></span></p> <p>Бывший нападающий "<a href="https:///teams/lom" target="_blank">Локомотива</a>" <a href="https:///player/85" target="_blank"><strong>Дмитрий Сычев</strong></a> продолжит карьеру в любительском клубе "БФС", выступающем в Восточной лиге ЛФЛ Москвы. На днях форвард был внесен в заявку команды. Клуб "БФС" уже представляют еще один игрок, известный по выступлениям в Премьер-лиге. Это игрок тульского "<a href="https://bombardir.ru/teams/art" target="_blank">Арсенала</a>" <a href="https://bombardir.ru/player/886" target="_blank"><strong>Дмитрий Смирнов</strong></a>.Стоит отметить, что "БФС" возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона А Восточной Лиги ЛФЛ Москвы. На счету клуба 39 очков в 15 матчах.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>РФС запретил «Амкару» и «Ростову» регистрировать новичков</strong></span></p> <p>Во вторник в Доме футбола состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС. По его результатам "<a href="https:///teams/amk" target="_blank">Амкару</a>" и "<a href="https:///teams/ros" target="_blank">Ростову</a>" временно запрещено регистрировать новичков. Пермский клуб наказан за неисполнение решения комитета по статусу игроков от 10 июня, а "Ростов" обязали рассчитаться с бывшим защитником клуба <a href="https://bombardir.ru/player/28786" target="_blank"><strong>Хрвое Миличем</strong></a>, а также выплатить неустойку вратарю Антону Амельченко и задолженность "<a href="https:///teams/rub" target="_blank">Рубину</a>" по трансферу <a href="https://bombardir.ru/player/27727" target="_blank"><strong>Сердара Азмуна</strong></a>.</p> <p>"Рубину" должны возместить задолженность по трансферу Тараса Бурлака "Крылья Советов". Самарцы также обязаны выплатить неустойку за просрочку трансферной выплаты "<a href="https:///teams/zen" target="_blank">Зениту</a>" за хавбека <a href="https://bombardir.ru/player/25960" target="_blank"><strong>Айзера Аббасова</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>ЦСКА проиграл ПСВ и другие результаты 6-го тура Лиги чемпионов</strong></span></p> <p>Московский ЦСКА в Эйндховене проиграл местному ПСВ со счетом 1:2, что не позволило команде Леонида Слуцкого занять в группе третье место и попасть в плей-офф Лиги Европы. Также отметим, что форвард «Реала» Криштиану Роналду сделал покер в матче с «Мальме».</p> <p><strong>Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур</strong></p> <p><strong>Группа </strong><strong>B</strong></p> <p><a href="https:///online/87051" target="_blank"><strong>ПСВ – ЦСКА – 2:1</strong></a></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Игнашевич, 76 (пенальти); 1:1 – Де Йонг, 78; 2:1 – Проппер, 85.</p> <p><a href="https:///online/87050" target="_blank"><strong>«Вольфсбург» – «Манчестер Юнайтед» – 3:2</strong></a></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Марсьяль, 9; 1:1 – Налдо, 12; 2:1 – Виейринья, 28; 2:2 – Гилавоги (в свои ворота), 80; 3:2 – Налдо, 82.</p> <p><strong>Группа А</strong></p> <p><a href="https:///online/87048" target="_blank"><strong>«ПСЖ» – «Шахтер» – 2:0</strong></a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Моура, 57; 2:0 – Ибрагимович, 86.</p> <p><strong><a href="https:///online/87049" target="_blank">«Реал» – «Мальме» – 8:0</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Бензема, 12; 2:0 – Бензема, 24; 3:0 – Роналду, 39; 4:0 – Роналду, 47; 5:0 – Роналду, 50; 6:0 – Роналду, 58; 7:0 – Ковачич, 70; 8:0 – Бензема, 74.</p> <p><strong>Группа С</strong></p> <p><a href="https:///online/87052" target="_blank"><strong>«Бенфика» – «Атлетико» – 1:2</strong></a></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Ньигес, 33; 0:2 – Виетто, 55; 1:2 – Митроглу, 75.</p> <p><strong><a href="https:///online/87052" target="_blank">«Галатасарай» – «Астана» – 1:1</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 0:1 – Твумаси, 62; 1:1 – Инан, 64.</p> <p><strong>Группа </strong><strong>D</strong></p> <p><a href="https:///online/87055" target="_blank"><strong>«Манчестер Сити» – «Боруссия» М – 4:2</strong></a></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Силва, 16; 1:1 – Корб, 19; 1:2 – Раффаэл, 43; 2:2 – Стерлинг, 80; 3:2 – Стерлинг, 82; 4:2 – Бони, 85.</p> <p><strong><a href="https:///online/87056" target="_blank">«Севилья» – «Ювентус» – 1:0</a></strong></p> <p><strong>Голы</strong>: 1:0 – Льоренте, 65.</p>

Россия. Премьер-лига Валенсия Спартак Челси Ростов Сычев Дмитрий Реми Лоик Крицюк Станислав Фалькао Радамель Аленичев Дмитрий Невилл Гари Мутко Виталий
Комментарии (2)
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Barcelonec003
1449613956
Как это ..ЦСКА сыграл вничью с ПСВ..?
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Duken
1449650618
Все вспомнили серию из "Нашей Раши"?))Там где Сычеву предлагали за Газ-Мяс сыграть.Перехватили трансфер в итоге:D
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