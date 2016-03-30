«Валенсия» уволила Невилла. Вице-капитан «Фенербахче» попался на допинге. Дайджест событий дня

Месси забил 50-й гол за Аргентину

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси довел количество голов за свою национальную команду до 50, и для этого ему понадобилось провести 106 матчей. Юбилейный мяч был забит в игре шестого тура отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Боливии (2:0), когда лидеру аргентинской сборной удалось реализовать пенальти. Вместе с этим, Месси угодил в странный скандал в Египте, где выставил свои бутсы на аукцион, чтобы отдать вырученные средства на благотворительность. «Нас никогда в течение 7 тысяч лет нашей цивилизации никто не унижал», – обиделся один из депутатов египетского парламента.

10 лучших голов Лео Месси за сборную Аргентины

«Кубань»: бойкота матча с «Амкаром» не будет, но с деньгами все плохо

Слух о возможном бойкоте футболистами «Кубани» игры 22-го тура РФПЛ против «Амкара» оказался слегка преувеличенным, хотя изначально сообщалось, что игроки не выйдут на матч, если перед ними не погасят долги по зарплате. Главный тренер краснодарского клуба Сергей Ташуев и его подопечный Владислав Кулик подтвердили: встреча с пермяками пройдет по расписанию, но финансовая ситуация в клубе непростая. Матч «Кубань» – «Амкар» состоится в субботу, 2 апреля.

Столкновение с Кокориным грозит Матье пропуском Евро-2016

Защитник сборной Франции Жереми Матье рискует не попасть на чемпионат Европы из-за травмы, полученной в товарищеском матче с командой России (4:2). Матье вышел на поле после перерыва и был заменен спустя девять минут после столкновения с Александром Кокориным. У француза диагностирован разрыв медиального мениска. Это значит, что в ближайшее время футболисту может потребоваться операция, а сроки восстановления пока неизвестны.

Россия проиграла Франции

Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

Вице-капитана «Фенербахче» поймали на допинге

Защитник «Фенербахче» и сборной Турции Гекхан Генюл сдал положительный тест на допинг после игры против «Бешикташа» (2:0) в 23-м туре чемпионата Турции. Перед игрой врачи клуба сделали футболисту укол болеутоляющего из-за его сломанного ребра, что, по мнению представителей «Фенера», и вызвало соответствующий результат теста. Если «Фенербахче» не сможет доказать, что о требующемся уколе федерация футбола Турции была уведомлена заранее, то Генюл может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

Демикелиса могут наказать за игру на ставках

Английская федерация футбола рассмотрит вопрос о дисквалификации защитника «Манчестер Сити» Мартина Демикелиса за игру в букмекерских конторах, поскольку тем самым футболист нарушил несколько пунктов правил ФА. Это стало известно после того, как аргентинец сделал несколько ставок в конце января на футбольные матчи. Впрочем, в клубе надеются, что никакого наказания не последует, поскольку Демикелис ставил деньги не на матчи чемпионата Англии.

Зинченко может покинуть РФПЛ ради выступлений за сборную Украины

Полузащитник «Уфы» Александр Зинченко может сменить чемпионат по окончании сезона-2015/16, чтобы выступать за сборную Украины. По сведениям украинской прессы, именно к такому выводу пришли сам футболист и его агент после переговоров с тренерами и менеджерами ФФУ. Зинченко постараются найти зарубежный клуб, впрочем, поиски подходящей команды будут осложнены фактом конфликта талантливого полузащитника с донецким «Шахтером», с которым он досрочно разорвал контракт. Ранее сообщалось, что Зинченко исключили из состава молодежной команды Украины из-за принадлежности к российскому чемпионату.

Невилла уволили из «Валенсии»

«Валенсия» наконец-то образумилась и отправила в отставку своего главного тренера Гари Невилла, при котором она скатилась на 13-е место в чемпионате Испании, находясь теперь не так уж далеко от зоны вылета. Контракт с Невиллом будет расторгнут досрочно, а в оставшихся матчах сезона командой будет руководить Пако Айестаран. Ближайшая игра состоится в субботу, 2 апреля – «Валенсия» отправится в гости к клубу «Лас-Пальмас».

Видео дня. Роналду отплясывает тверк на тренировке

Роналду распродает недвижимость в Мадриде

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду наверняка сменит клуб по окончании сезона: по информации испанской прессы, футболист выставил на продажу свой особняк стоимостью в четыре миллиона фунтов, а также дом, который принадлежит его матери (его можно приобрести за два миллиона). Таким образом, как считают испанские журналисты, уход Роналду из мадридской команды – практически решенный вопрос, а сам «Реал» грядущим летом ожидают большие перемены.