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    10 лучших голов Лео Месси за сборную Аргентины


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    Голосов: 0
    30.03.2016 12:39
    Пока вы спали, Лионель Месси забил 50-й гол за сборную Аргентины. «Бомбардир» показывает десятку лучших забитых мячей аргентинца в составе национальной команды.

    Гол №8

    Отборочный матч к ЧМ-2010: Колумбия – Аргентина – 2:1

    Свой первый гол за сборную Месси забил в марте 2006-го, а через полтора года уже был полноправным игроком основного состава. За 2,5 года Лео достиг отметки в десять забитых мячей, а осенью 2007-го оставил в дураках сразу трех колумбийских защитников и открыл счет в квалификационной игре, которую Аргентина в итоге все же проиграла. Но хуже классный гол Месси от этого результата уж точно не стал.

    Гол №14

    Товарищеский матч: Аргентина – Испания – 4:1

    Еще один красивый гол состоялся осенью 2010-го – через несколько месяцев после того, как Испания выиграла чемпионат мира. В Буэнос-Айресе над новоиспеченными чемпионами мира надругалось все грозное нападение аргентинцев – по голу забили Месси, Тевес, Агуэро и Игуаин. И именно Лео открыл счет в матче, элегантно перебросив мяч через Рейну.

    Гол №15

    Товарищеский матч: Бразилия – Аргентина – 0:1

    Еще через пару месяцев Месси забил победный гол на последних минутах, вообще не заметив перед собой бразильскую защиту во главе с Давидом Луизом и Тьяго Силвой. Обманув их всех, он еще и точно пробил в угол бразильских ворот .

    Гол №33

    Товарищеский матч: Гватемала – Аргентина – 0:4

    Летом 2013-го Месси трижды отличился в матче с Гватемалой, а открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной. «Grande Golo», что уж тут скажешь.

    Гол №39

    Чемпионат мира-2014: Аргентина – Босния – 2:1

    Непростым выдался стартовый матч последнего чемпионата мира для Аргентины, но гол капитана успокоил фаворитов, час игрового времени сохранявших шаткое преимущество в один мяч. Месси обыгрался с Игуаином и нанес неотразимый удар по воротам боснийцев прямо на знаменитой бразильской «Маракане».

    Гол №42

    Чемпионат мира-2014: Нигерия – Аргентина – 2:3

    «Слишком уж ты много штрафных назначаешь», – пожаловался веселый нигерийский вратарь Эньяма судье в перерыве матча. Оно и понятно, с одного из таких нигерийцы пропустили гол от Месси, и хотя голкипер в этом эпизоде явно не выручил, но уж очень точным и практически идеальным вышел удар аргентинца.

    Гол №49

    Товарищеский матч: Мексика – Аргентина – 2:2

    Все хотят победить Аргентину, и статус матча абсолютно никакой роли не играет. Мексиканцам для такого счастья не хватило всего пары минут, а все испортил Лео Месси – открылся, получил мяч, тут же пробил, и все это буквально за секунду. Шикарное исполнение!

    Гол №40

    Чемпионат мира-2014: Аргентина – Иран – 1:0

    Призовую тройку мы решили выделить отдельно, а открывает ее важнейший мяч в ворота Ирана на ЧМ-2014 во втором туре группового этапа. Аргентинцы были в шаге от того, чтобы потерять очки с аутсайдером группы, но спас блестящий капитан, неотразимо пробивший в дальний угол иранских ворот из-за пределов штрафной.

    Гол №6

    Кубок Америки-2007: Мексика – Аргентина – 0:3

    В полуфинале Кубка Америки аргентинцы ожидаемо разгромили Мексику – уж очень любят они обижать эту сборную, что на континентальных первенствах, что на мировых. Ну а Лео, совсем недавно отпраздновавший свое 20-летие, с завидным хладнокровием реализовал выход один на один, мастерски перебросив мяч через голкипера на небольшом расстоянии до ворот.

    Гол №26

    Товарищеский матч: Аргентина – Бразилия – 4:3

    А вот и главный супергол Лео в сборной Аргентины. Летом 2012-го две главные команды Южной Америки сгоняли фантастический «товарняк» в США, наколотив семь голов на двоих. Интересно, что счет открыл нынешний спартаковец Ромуло, в матче также забивал и Халк, а Месси отметился хет-триком. Третий гол он забил в конце игры при счете 3:3. А как это произошло – нужно смотреть с самого начала. Это надо видеть!

    А вот и все 50 голов Месси за Аргентину. Гляньте-ка, вдруг мы что-то пропустили?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: DailyMail
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      медведь 102 31 марта 2016, 14:21

      Гениальный игрок

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 31 марта 2016, 08:07

      Думал у него больше голов за сборную...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      stanislav2017 30 марта 2016, 14:17

      Что сказать?ГЕНИАЛЬНЫЙ ИГРОК!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Tekken3 30 марта 2016, 13:12

      эх если бы не игуаин:(

      1
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