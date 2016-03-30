10 лучших голов Лео Месси за сборную Аргентины

Гол №8

Отборочный матч к ЧМ-2010: Колумбия – Аргентина – 2:1

Свой первый гол за сборную Месси забил в марте 2006-го, а через полтора года уже был полноправным игроком основного состава. За 2,5 года Лео достиг отметки в десять забитых мячей, а осенью 2007-го оставил в дураках сразу трех колумбийских защитников и открыл счет в квалификационной игре, которую Аргентина в итоге все же проиграла. Но хуже классный гол Месси от этого результата уж точно не стал.

Гол №14

Товарищеский матч: Аргентина – Испания – 4:1

Еще один красивый гол состоялся осенью 2010-го – через несколько месяцев после того, как Испания выиграла чемпионат мира. В Буэнос-Айресе над новоиспеченными чемпионами мира надругалось все грозное нападение аргентинцев – по голу забили Месси, Тевес, Агуэро и Игуаин. И именно Лео открыл счет в матче, элегантно перебросив мяч через Рейну.

Гол №15

Товарищеский матч: Бразилия – Аргентина – 0:1

Еще через пару месяцев Месси забил победный гол на последних минутах, вообще не заметив перед собой бразильскую защиту во главе с Давидом Луизом и Тьяго Силвой. Обманув их всех, он еще и точно пробил в угол бразильских ворот .

Гол №33

Товарищеский матч: Гватемала – Аргентина – 0:4

Летом 2013-го Месси трижды отличился в матче с Гватемалой, а открыл счет мощным ударом из-за пределов штрафной. «Grande Golo», что уж тут скажешь.

Гол №39

Чемпионат мира-2014: Аргентина – Босния – 2:1

Непростым выдался стартовый матч последнего чемпионата мира для Аргентины, но гол капитана успокоил фаворитов, час игрового времени сохранявших шаткое преимущество в один мяч. Месси обыгрался с Игуаином и нанес неотразимый удар по воротам боснийцев прямо на знаменитой бразильской «Маракане».

Гол №42

Чемпионат мира-2014: Нигерия – Аргентина – 2:3

«Слишком уж ты много штрафных назначаешь», – пожаловался веселый нигерийский вратарь Эньяма судье в перерыве матча. Оно и понятно, с одного из таких нигерийцы пропустили гол от Месси, и хотя голкипер в этом эпизоде явно не выручил, но уж очень точным и практически идеальным вышел удар аргентинца.

Гол №49

Товарищеский матч: Мексика – Аргентина – 2:2

Все хотят победить Аргентину, и статус матча абсолютно никакой роли не играет. Мексиканцам для такого счастья не хватило всего пары минут, а все испортил Лео Месси – открылся, получил мяч, тут же пробил, и все это буквально за секунду. Шикарное исполнение!

Гол №40

Чемпионат мира-2014: Аргентина – Иран – 1:0

Призовую тройку мы решили выделить отдельно, а открывает ее важнейший мяч в ворота Ирана на ЧМ-2014 во втором туре группового этапа. Аргентинцы были в шаге от того, чтобы потерять очки с аутсайдером группы, но спас блестящий капитан, неотразимо пробивший в дальний угол иранских ворот из-за пределов штрафной.

Гол №6

Кубок Америки-2007: Мексика – Аргентина – 0:3

В полуфинале Кубка Америки аргентинцы ожидаемо разгромили Мексику – уж очень любят они обижать эту сборную, что на континентальных первенствах, что на мировых. Ну а Лео, совсем недавно отпраздновавший свое 20-летие, с завидным хладнокровием реализовал выход один на один, мастерски перебросив мяч через голкипера на небольшом расстоянии до ворот.

Гол №26

Товарищеский матч: Аргентина – Бразилия – 4:3

А вот и главный супергол Лео в сборной Аргентины. Летом 2012-го две главные команды Южной Америки сгоняли фантастический «товарняк» в США, наколотив семь голов на двоих. Интересно, что счет открыл нынешний спартаковец Ромуло, в матче также забивал и Халк, а Месси отметился хет-триком. Третий гол он забил в конце игры при счете 3:3. А как это произошло – нужно смотреть с самого начала. Это надо видеть!

А вот и все 50 голов Месси за Аргентину. Гляньте-ка, вдруг мы что-то пропустили?