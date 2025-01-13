В федерации футбола Израиля не исключили проведение матча с Россией

Генеральный секретарь Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн оценил возможное проведение товарищеского матча со сборной России в 2025 году.
– Возможен ли матч со сборной России в этом году?
– Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало.
Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
- С тех пор сборная России провела товарищеские игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.
- По различным причинам сорвались встречи с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.