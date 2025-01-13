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    • В федерации футбола Израиля не исключили проведение матча с Россией

    В федерации футбола Израиля не исключили проведение матча с Россией

    Генеральный секретарь Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн оценил возможное проведение товарищеского матча со сборной России в 2025 году.

    – Возможен ли матч со сборной России в этом году?

    – Да, это возможно. Предложения от всех футбольных федераций важны для нас и мы должны их рассматривать. Но ничего официального по поводу товарищеской игры от России нам не поступало.

    Только после того, как мы получим письмо, мы можем анализировать и решать. Нужно увидеть официальный документ, и тогда мы рассмотрим все варианты.

    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.
    • С тех пор сборная России провела товарищеские игры с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью, Вьетнамом, Брунеем и Сирией.
    • По различным причинам сорвались встречи с Парагваем, Таиландом и Пакистаном.

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    Источник: Sport24

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    13.01.2025 13:12
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    Комментарии (4)
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    Пригожин Женя
    1736768441
    интересно что начнется тогда в одной соседней стране если объявят о таком матче?
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    FRZZ
    1736776792
    Рыбак рыбака видит издалека...
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