Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • От «Барселоны» до «Барселоны». Как Гари Невилл шел к провалу

От «Барселоны» до «Барселоны». Как Гари Невилл шел к провалу

Гари Невилл: «Мне предлагали работу в последние пять лет, но время было неподходящее, я хотел учиться. Когда я получил предложение от «Валенсии», то понял какой клуб это сделал, какие открываются возможности, какой это вызов. После нескольких лет на телевидении и обсуждения тренеров в эфире для меня пришло время встать на ноги. Рой Ходжсон поддержал меня на сто процентов. В марте у сборной Англии две игры, и я хотел бы завершить свою работу в национальной команде до Евро-2016. Хочу, чтобы все знали, что «Валенсия» будет моим приоритетом, и я буду посвящать ей 95-99 процентов своего времени»

Невилл отказался от контракта со Sky Sports на 15 миллионов фунтов. Будущий наставник «Валенсии» прекратил работу на телевидении и прилетел на матч, где его клуб должен был принимать «Барселону». Тогда командой руководил еще не он, а помощники ушедшего тренера Нуну. Камеры постоянно вылавливали грустное лицо Невилла, пока «Валенсия» мучительно отбивалась от натиска «Барселоны». Однако в концовке игры появилась надежда: «летучие мыши» сравняли счет и спасли игру. Невилл даже как-то повеселел.

Гари Невилл: «Я настраиваюсь на победу в каждом матче, но в игре с «Лионом» далеко не все будет зависеть от нас»

Подстраховывался не зря. Его «Валенсия» безвольно уступила «Лиону» (0:2) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, позволив бельгийскому «Генту» спокойно куражиться в матче с «Зенитом». Бельгийцы результат параллельной встречи наверняка знали, а потому могли не волноваться за свое второе место. «Валенсия» распрощалась с Лигой чемпионов.

Гари Невилл: «Пока я здесь на полгода, но планирую задержаться еще лет на пять. То, что мы видели в последние 20 минут матча – это минимум «Валенсии»

Первый матч уже официально возглавляемой Невиллом «Валенсии» в Примере закончился ничьей с «Эйбаром» (1:1). Команда Невилла ушла от поражения на последних минутах встречи, хотя все могло закончиться куда плачевнее. Игрок «Эйбара» Сауль при счете 1:0 не реализовал пенальти.

Гари Невилл: «Через шесть месяцев я не возглавлю сборную Англии или «Манчестер Юнайтед»

В прессе начала подниматься волна недовольства. Эксперты и болельщики в своих критических высказываниях указывали, что для Невилла работа в «Валенсии» – дело временное. Якобы пришел он сюда, чтобы поднабраться опыта перед назначением на аналогичную должность в другом месте. «Я вижу у него большой потенциал. Невилл в этом клубе не просто так», – распинался владелец «Валенсии» Питер Лим, решившийся вступиться за наставника.

Гари Невилл: «Мое будущее не связано с тренерской работой, но я хочу остаться в «Валенсии» больше, чем на шесть месяцев»

Понюхав пороху, тренер снова начал искать пути отхода. В начале января стало понятно, что «Валенсия» не только не прогрессирует, а играет еще хуже. Единственный плюс – победы в кубковых матчах, где «летучие мыши» выглядели на редкость уверенно. Безвыигрышная серия в чемпионате продолжалась. К середине января она насчитывала пять матчей, которые «Валенсия» провела под руководством английского специалиста. К началу февраля без побед прошли уже восемь игр.

Гари Невилл: «Я в восторге от результата, от того, что мы не пропустили. Но думаю, что мы сами осложняли себе задачу. Заставили фанатов «Валенсии» немного пострадать. Но я все же рад за них. Уверен, что фанаты на следующий матч придут в хорошем настроении и создадут приятную атмосферу. Отставка? Нет. Но это был самый болезненный вечер за все время моего пребывания в «Валенсии»

Единственным светлым пятном от пребывания Невилла в «Валенсии» оставался Кубок Испании. «Летучие мыши» дошли до полуфинала, где встретились с «Барселоной». Теперь уже Невилл по-настоящему выводил свою команду на матч против каталонцев, явно намереваясь заработать больше, чем ничейный результат. Итогом стало поражение со счетом 7:0, превратившее ответный матч в обычную формальность. Разве что за Денисом Черышевым можно будет лишний раз понаблюдать.

Гари Невилл: «Влияют ли результаты на мое будущее в «Валенсии»? Следующий вопрос»

После игры с «Барселоной» Гари Невилл на пресс-конференции начал терять самообладание. Уже сейчас понятно, что работа в «Валенсии» – самая большая ошибка человека, который только начинал реализовывать себя в качестве эксперта на телевидении. Но контракт со Sky Sports наверняка можно попробовать выбить снова. Там по-прежнему ждут Невилла в том амплуа, в котором Гари очень даже хорош. А в тренерском, увы, пока не получается.

Текстовый онлайн матча «Барселона» – «Валенсия»

Испания. Примера Испания. Кубок Барселона Валенсия Невилл Гари
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sn0w
1454601846
Он ни в каком амплуа не хорош, просто клоун. «Вы видите команды, которые приезжают на Камп Ноу и их избивают со счетом 5, 6, 7-0. Барса хорошая команда. Но если бы я был связан с командой, которую бьют со счетом 7-0, то я больше не смог бы смотреть в глаза своей семье» — Гари Невилл (15.04.2015)
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+