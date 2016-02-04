От «Барселоны» до «Барселоны». Как Гари Невилл шел к провалу

Гари Невилл: «Мне предлагали работу в последние пять лет, но время было неподходящее, я хотел учиться. Когда я получил предложение от «Валенсии», то понял какой клуб это сделал, какие открываются возможности, какой это вызов. После нескольких лет на телевидении и обсуждения тренеров в эфире для меня пришло время встать на ноги. Рой Ходжсон поддержал меня на сто процентов. В марте у сборной Англии две игры, и я хотел бы завершить свою работу в национальной команде до Евро-2016. Хочу, чтобы все знали, что «Валенсия» будет моим приоритетом, и я буду посвящать ей 95-99 процентов своего времени»

Невилл отказался от контракта со Sky Sports на 15 миллионов фунтов. Будущий наставник «Валенсии» прекратил работу на телевидении и прилетел на матч, где его клуб должен был принимать «Барселону». Тогда командой руководил еще не он, а помощники ушедшего тренера Нуну. Камеры постоянно вылавливали грустное лицо Невилла, пока «Валенсия» мучительно отбивалась от натиска «Барселоны». Однако в концовке игры появилась надежда: «летучие мыши» сравняли счет и спасли игру. Невилл даже как-то повеселел.

Гари Невилл: «Я настраиваюсь на победу в каждом матче, но в игре с «Лионом» далеко не все будет зависеть от нас»

Подстраховывался не зря. Его «Валенсия» безвольно уступила «Лиону» (0:2) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов, позволив бельгийскому «Генту» спокойно куражиться в матче с «Зенитом». Бельгийцы результат параллельной встречи наверняка знали, а потому могли не волноваться за свое второе место. «Валенсия» распрощалась с Лигой чемпионов.

Гари Невилл: «Пока я здесь на полгода, но планирую задержаться еще лет на пять. То, что мы видели в последние 20 минут матча – это минимум «Валенсии»

Первый матч уже официально возглавляемой Невиллом «Валенсии» в Примере закончился ничьей с «Эйбаром» (1:1). Команда Невилла ушла от поражения на последних минутах встречи, хотя все могло закончиться куда плачевнее. Игрок «Эйбара» Сауль при счете 1:0 не реализовал пенальти.

Гари Невилл: «Через шесть месяцев я не возглавлю сборную Англии или «Манчестер Юнайтед»

В прессе начала подниматься волна недовольства. Эксперты и болельщики в своих критических высказываниях указывали, что для Невилла работа в «Валенсии» – дело временное. Якобы пришел он сюда, чтобы поднабраться опыта перед назначением на аналогичную должность в другом месте. «Я вижу у него большой потенциал. Невилл в этом клубе не просто так», – распинался владелец «Валенсии» Питер Лим, решившийся вступиться за наставника.

Гари Невилл: «Мое будущее не связано с тренерской работой, но я хочу остаться в «Валенсии» больше, чем на шесть месяцев»

Понюхав пороху, тренер снова начал искать пути отхода. В начале января стало понятно, что «Валенсия» не только не прогрессирует, а играет еще хуже. Единственный плюс – победы в кубковых матчах, где «летучие мыши» выглядели на редкость уверенно. Безвыигрышная серия в чемпионате продолжалась. К середине января она насчитывала пять матчей, которые «Валенсия» провела под руководством английского специалиста. К началу февраля без побед прошли уже восемь игр.

Гари Невилл: «Я в восторге от результата, от того, что мы не пропустили. Но думаю, что мы сами осложняли себе задачу. Заставили фанатов «Валенсии» немного пострадать. Но я все же рад за них. Уверен, что фанаты на следующий матч придут в хорошем настроении и создадут приятную атмосферу. Отставка? Нет. Но это был самый болезненный вечер за все время моего пребывания в «Валенсии»

Единственным светлым пятном от пребывания Невилла в «Валенсии» оставался Кубок Испании. «Летучие мыши» дошли до полуфинала, где встретились с «Барселоной». Теперь уже Невилл по-настоящему выводил свою команду на матч против каталонцев, явно намереваясь заработать больше, чем ничейный результат. Итогом стало поражение со счетом 7:0, превратившее ответный матч в обычную формальность. Разве что за Денисом Черышевым можно будет лишний раз понаблюдать.

Гари Невилл: «Влияют ли результаты на мое будущее в «Валенсии»? Следующий вопрос»

После игры с «Барселоной» Гари Невилл на пресс-конференции начал терять самообладание. Уже сейчас понятно, что работа в «Валенсии» – самая большая ошибка человека, который только начинал реализовывать себя в качестве эксперта на телевидении. Но контракт со Sky Sports наверняка можно попробовать выбить снова. Там по-прежнему ждут Невилла в том амплуа, в котором Гари очень даже хорош. А в тренерском, увы, пока не получается.

Текстовый онлайн матча «Барселона» – «Валенсия»