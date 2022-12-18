Гари Невилл назвал лучшего молодого игрока ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл рассказал, кого из молодых игроков он считает лучшим на чемпионате мира-2022.

«Выберу Хулиана Альвареса. Он отлично играет за сборную Аргентины. Он потрясающе показал себя в полуфинале с Хорватией.

Альварес – важный фактор для Месси. Они на одной волне», – заявил Невилл.

Альварес забил 4 гола в 6 матчах ЧМ-2022.

На клубном уровне он выступает за «Манчестер Сити».

Аргентина сегодня сыграет с Францией в финале чемпионата мира.

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