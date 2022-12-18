Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гари Невилл назвал лучшего молодого игрока ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Англии Гари Невилл рассказал, кого из молодых игроков он считает лучшим на чемпионате мира-2022.

    «Выберу Хулиана Альвареса. Он отлично играет за сборную Аргентины. Он потрясающе показал себя в полуфинале с Хорватией.

    Альварес – важный фактор для Месси. Они на одной волне», – заявил Невилл.

    • Альварес забил 4 гола в 6 матчах ЧМ-2022.
    • На клубном уровне он выступает за «Манчестер Сити».
    • Аргентина сегодня сыграет с Францией в финале чемпионата мира.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Никто и представить не мог, что он сыграет такую роль». Месси назвал самого ценного игрока сборной Аргентины 4
    Goal представил десятку лучших игроков ЧМ-2022. Месси – 1-й, 2 марокканца – в топ-5 4
    «По новым правилам это железная точка». Аршавин объяснил, почему Орсато назначил пенальти в матче Аргентина – Хорватия 5
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11