Гари Невилл: «Я бы не хотел сыграть против Мудрика»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл дал оценку игре форварда «Челси» Михаила Мудрика. Он дебютировал за команду в 21-м туре АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

«Увидев игру Мудрика в течение десяти минут, могу сказать, что я бы не хотел против него сыграть!» – написал Невилл.

Мудрик куплен на прошлой неделе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.

«Челси» идет в АПЛ 10-м.

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