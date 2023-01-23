Невилл считает, что чемпионом Англии станет «Ман Сити», а не «Арсенал»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ в этом сезоне.

«Я думаю, что «Манчестер Сити» станет чемпионом в АПЛ, потому что я считаю, что у них есть особый подход.

Мне кажется, что в какой-то момент сезона «Арсенал» проиграет один или два матча, и «Манчестер Сити» будет сразу у них за плечами. И тогда «Арсеналу» будет очень тяжело», — цитирует Невилла Evening Standard.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, опережая «Ман Сити» на 5 очков.

У лондонцев есть игра в запасе.

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