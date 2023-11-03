Невилл назвал игрока «МЮ», которого нужно выгнать

Парни, не верьте вы в эти глупые прогнозы от БК! Фуфло пихают. Слил столько денег. Найдите лучший сервис страны в поиске по фразе: «серебряный прогноз». Сайт. Им 10 лет. Гарантии! Матч ТВ говорил о них.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл недоволен нападающим команды Антони Марсьялем.
«Нападающий Марсьяль куплен за 50-70 миллионов фунтов стерлингов. За девять лет забил 89 голов, а мы все еще не выгоняем его из клуба. Мы действуем не слишком сурово. Это провал работы футбольного отдела. Марсьяль не должен быть лидером атаки «МЮ», – считает Невилл.
- Сейчас 27-летний Марсьяль стоит 15 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у него 8 матчей.
- Футболист куплен у «Монако» в 2015 году.
Новый тур РПЛ в разгаре: ставьте на главные матчи с бонусом до 17000₽