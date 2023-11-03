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    Невилл назвал игрока «МЮ», которого нужно выгнать

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл недоволен нападающим команды Антони Марсьялем.

    «Нападающий Марсьяль куплен за 50-70 миллионов фунтов стерлингов. За девять лет забил 89 голов, а мы все еще не выгоняем его из клуба. Мы действуем не слишком сурово. Это провал работы футбольного отдела. Марсьяль не должен быть лидером атаки «МЮ», – считает Невилл.

    • Сейчас 27-летний Марсьяль стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у него 8 матчей.
    • Футболист куплен у «Монако» в 2015 году.

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    Источник: The Sun

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    03.11.2023 20:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      timkuranov 3 ноября, 20:54

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      Рейтинг: +28

      ZunVunChun > timkuranov 4 ноября, 10:55

      ПНХ

      1
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      Рейтинг: +44

      MANCHESTER_RED_MAN 3 ноября, 20:23

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