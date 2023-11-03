Невилл назвал игрока «МЮ», которого нужно выгнать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл недоволен нападающим команды Антони Марсьялем.

«Нападающий Марсьяль куплен за 50-70 миллионов фунтов стерлингов. За девять лет забил 89 голов, а мы все еще не выгоняем его из клуба. Мы действуем не слишком сурово. Это провал работы футбольного отдела. Марсьяль не должен быть лидером атаки «МЮ», – считает Невилл.

Сейчас 27-летний Марсьяль стоит 15 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у него 8 матчей.

Футболист куплен у «Монако» в 2015 году.

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