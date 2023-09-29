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Гари Невилл сделал выбор между Роналду и Месси

29 сентября 2023, 17:45
1

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал лучшего футболиста в истории.

«Роналду – мой самый любимый игрок. Всегда выбираю его, когда речь идет о величайшем футболисте всех времен.

Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», – сказал Невилл.

  • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча», у Месси 7 таких наград.
  • Португалец сейчас выступает за «Аль-Наср», аргентинец – за «Интер Майами».

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Источник: Marca
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Аль-Наср Интер Майами Месси Лионель Роналду Криштиану Невилл Гари
Комментарии (1)
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MANCHESTER_RED_MAN
1696017676
Месси лучше
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