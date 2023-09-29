Гари Невилл сделал выбор между Роналду и Месси

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал лучшего футболиста в истории.

«Роналду – мой самый любимый игрок. Всегда выбираю его, когда речь идет о величайшем футболисте всех времен.

Знаю, что многие назовут Месси, но я люблю Криштиану», – сказал Невилл.

Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча», у Месси 7 таких наград.

Португалец сейчас выступает за «Аль-Наср», аргентинец – за «Интер Майами».

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