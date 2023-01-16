Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит в чемпионство «Арсенала» в этом сезоне АПЛ.

«»Арсенал» не выиграет АПЛ. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом.

«Манчестер Сити» станет чемпионом, а «Манчестер Юнайтед» закончит на втором месте. Знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала», – сказал Невилл.

«Арсенал» вчера обыграл в дерби «Тоттенхэм» (2:0).

Команда Микеля Артеты лидирует в АПЛ с 8-очковым отрывом.

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