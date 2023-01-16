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    Гари Невилл: «Арсенал» не выиграет АПЛ»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит в чемпионство «Арсенала» в этом сезоне АПЛ.

    «»Арсенал» не выиграет АПЛ. Но я говорил, что и «Лестер» не станет чемпионом.

    «Манчестер Сити» станет чемпионом, а «Манчестер Юнайтед» закончит на втором месте. Знаю, что эти слова разозлят фанатов «Арсенала», – сказал Невилл.

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    Источник: Daily Mail

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    16.01.2023 12:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12871

      Алексей З 16 января, 15:37

      На английской земле есть свои канчельскисы и мостовые.
      Без аргументов , сказал и ржёт по-тихоньку.
      Тролль

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      Рейтинг: +18658

      Cleaner 16 января, 12:38

      И что же помешает чемпионству Арсенала? Если только эпидемия травм.

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      Рейтинг: +2158

      Maxi_7 > Cleaner 16 января, 15:30

      Пока ещё очень рано даже думать о чемпионстве, не говоря уже о том, чтобы говорить. Задуматься о нём можно будет, если отрыв в 8 очков будет хотя бы туру к 28-29... а пока только половина дистанции прошла, ещё целый второй круг, где Арсеналу нужно будет сыграть почти со всеми топами, плюс 2 очных матча с Сити. Поживём, увидим, как оно всё будет.

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      Рейтинг: +1259

      сутулая собака и лисы > Maxi_7 16 января, 22:22

      да, вот только про арсенал подобное говорили после 5 туров, и после 10 туров, и после перерыва на чемпионат мира.
      а арсенал всё набирает и набирает очки.

      когда арсенал финишировал "провально" на 5 месте, уже писал тут, что следующий сезон эта команда войдёт в топ 4 минимум.
      арсенал уже тогда имел очень привлекательную игру.
      боялся, что продадут сака и других лидеров, но нет, остались.

      канониров могут остановить только травмы теперь.
      там бегают 21-24 летние дети с горящими глазами, я не знаю, как и чем их еще остановить.
      они выходят побеждать, при том состав очень сбалансирован, все за одного и один за всех.

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