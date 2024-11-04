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    • Гари Невилл назвал единственный топ-трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет

    Гари Невилл назвал единственный топ-трансфер «Манчестер Юнайтед» за 10 лет

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что клуб за последние десять лет подписал только одного футболиста, который полностью оправдал ожидания.

    «МЮ» подписал многих игроков, которых хотели другие клубы. А когда они оказывались здесь, то деградировали. Почему так? Возможно, дело в тренерах, возможно, в игроках, возможно, в том, что эта среда для них слишком велика.

    Что бы это ни было, это нужно изменить, иначе Аморим провалится так же, как и все остальные.

    Сюда приходили проверенные и успешные тренеры, игроки с большим потенциалом, которые казались хорошими приобретениями.

    Но на самом деле я могу вспомнить только об одном трансфере за 10 лет, который принес больше, чем я ожидал. Это Бруну. Не могу вспомнить ни одного другого игрока.

    Это 1,8 миллиарда фунтов, потраченных за 10 лет. Это нужно менять», – сказал Невилл.

    • «Юнайтед» выкупил Фернандеша у «Спортинга» в январе 2020 года.
    • За полузащитника заплатили 65 миллионов евро.
    • Его статистика: 248 матчей, 82 гола, 71 ассист.

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    Источник: Daily Mail

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    04.11.2024 14:48
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