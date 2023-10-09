Гари Невилл ответил, попадет ли «Манчестер Юнайтед» в топ-5 АПЛ

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл спрогнозировал, как команда завершит сезон английской Премьер-лиги.

«Не уверен, что «МЮ» закончит этот сезон в первой пятерке. Думаю, они далеки от этого. Если ваш вратарь не адаптировался, то это проблема – возникает нестабильность.

Подобное происходило в «Юнайтед» и во время моей игровой карьеры», – сказал Невилл.