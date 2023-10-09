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    • Гари Невилл ответил, попадет ли «Манчестер Юнайтед» в топ-5 АПЛ

    Гари Невилл ответил, попадет ли «Манчестер Юнайтед» в топ-5 АПЛ

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл спрогнозировал, как команда завершит сезон английской Премьер-лиги.

    «Не уверен, что «МЮ» закончит этот сезон в первой пятерке. Думаю, они далеки от этого. Если ваш вратарь не адаптировался, то это проблема – возникает нестабильность.

    Подобное происходило в «Юнайтед» и во время моей игровой карьеры», – сказал Невилл.

    • «МЮ» набрал 12 очков в 8 турах АПЛ.
    • Команда идет на 10-м месте в таблице лиги.
    • Отставание от лидеров – 8 баллов, от топ-4 – 5 баллов.

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    Источник: Goal

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    09.10.2023 23:31
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