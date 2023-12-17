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    • Невилл: «Ни один фанат «МЮ» не верит, что «Ливерпулю» можно не проиграть»

    Невилл: «Ни один фанат «МЮ» не верит, что «Ливерпулю» можно не проиграть»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ».

    «Ни один болельщик «Юнайтед», включая меня, не верит, что в этот вечер можно не проиграть. Думаю, манчестерцы уступят. Но терять надежду не стоит.

    В раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет страх. Плюс много травм и плохая форма», – сказал Невилл.

    • Матч на «Энфилде» начнется в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
    • «МЮ» не забивал на «Энфилде» с 2018 года.

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    Источник: твиттер Sky Sports Premier League

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5793

      Ziklop 1 час назад

      печально, когда надежда на чудо только, собраться и показать максимум эти игроки не способны.

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