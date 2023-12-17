Невилл: «Ни один фанат «МЮ» не верит, что «Ливерпулю» можно не проиграть»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ».
«Ни один болельщик «Юнайтед», включая меня, не верит, что в этот вечер можно не проиграть. Думаю, манчестерцы уступят. Но терять надежду не стоит.
В раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет страх. Плюс много травм и плохая форма», – сказал Невилл.
- Матч на «Энфилде» начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «МЮ» не забивал на «Энфилде» с 2018 года.
Источник: твиттер Sky Sports Premier League