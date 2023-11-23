Гари Невилл назвал желаемого тренера для «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, кого бы хотел видеть на посту главного тренера команды.

«Юрген Клопп работает с бюджетом, который намного меньше, чем у Гвардиолы. Пеп – гений, и он будет одним из тех, кого запомнят навсегда. Но Клопп тоже потрясающий менеджер.

Если бы вы сказали мне привести завтра тренера для «МЮ», я бы выбрал Клоппа. Но «Ливерпуль», возможно, никогда не позволит ему уйти», – заявил Невилл.

Клопп в «Ливерпуле» с октября 2015 года.

Он выигрывал с командой АПЛ и Лигу чемпионов.

«Юнайтед» сейчас тренирует Эрик тен Хаг.

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