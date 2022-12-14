Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хейтеры сравнивали голову тренера Марокко с авокадо – он сделал из этого мем и вывел сборную в полуфинал ЧМ

Хейтеры сравнивали голову тренера Марокко с авокадо – он сделал из этого мем и вывел сборную в полуфинал ЧМ

14 декабря 2022, 15:05
2

Марокко – главное открытие ЧМ-2022. Сборная вышла в полуфинал турнира и стала первой африканской командой на этой стадии. Во многом это заслуга главного тренера Валида Реграги.

Он начал работу в сборной Марокко за 81 день до чемпионата мира и добился колоссальных успехов.

Почему Реграги работал так мало

У Марокко был шикарный отбор к ЧМ-2022. Сначала команда заняла первое место в группе с Гвинеей-Басу, Гвинеей и Суданом. В плей-офф же она сыграла вничью с Конго, а потом обыграла его 4:1. Легкий выход на чемпионат мира, но есть одна важная деталь: он состоялся с тренером Валидом Халилходжичем.

Халилходжич – хороший тренер, который выводил на чемпионат мира четыре сборные: Кот-д’Ивуар, Алжир, Японию и Марокко. Но проблема была в его непростом характере. Например, бывший президент Федерации футбола Алжира Раурауа Мухамед говорил:

«Я часто контактировал с Халилходжичем. Но он никогда не строил теплые отношения внутри команды. Он довольно жестко общался с игроками, повышал на них тон, иногда оскорблял их. Конечно, Валид часто переводил это в шутку, но в сборной росло напряжение. Многие лидеры разговаривали с ним без уважения».

Так было почти всегда, и из Марокко его уволили из-за конфликтов с лидерами. Хаким Зиеш даже завершал карьеру в сборной, но вернулся после смены тренера. Нуссаир Мазрауи поругался с Халилходжичем, потому что тот очень настойчиво заставлял его попить во время тренировки в жару. Яссин Буну говорил:

«Мы тренировали пенальти. Я пропустил четыре из 10. И тренер крикнул мне: «Как ты хочешь играть на чемпионат мира, если не умеешь элементарное – подставлять руки под мяч?» После тренировки я спросил, почему он отреагировал на пропущенные голы. Тот сказал: «Тебе нужно сосредоточиться на пенальти, а не обсуждать со мной ерунду».

В итоге Марокко и Халилходжич расстались по обоюдному согласию, а в сборную позвали именно Реграги. Действующий президент Федерации футбола Марокко Джахид Дзефизеф аргументировал это тем, что команде нужен свежий взгляд от тренера, который вырос в стране. Реграги подходил под это определение: когда-то он играл за сборную, а тренерскую карьеру начинал на должности ассистента в 2012 году.

Экспертам и журналистам не понравилось назначение не самого сильного тренера – они сравнивали его голову с авокадо

Тренерский бэкграунд Валида Реграги до назначения в сборную Марокко:

  • Две победы в чемпионате Марокко – с ФЮС и «Видадом»;
  • Золото чемпионата Катара с «Аль-Дхуаилем»;
  • Победа в Лиге чемпионов с КАФ с «Видадом».

И назначение тренера с таким трофейным портфелем не понравилось экспертам, которые его хейтили в медиа и на ТВ: они ждали достаточно громкое имя из Европы. До Реграги доходило это, и он даже комментировал критику:

«Я слышал, что говорят обо мне журналисты. Проблема в том, что это просто делается ради внимания – у них нет аргументов, они не дают шансов. А те, что звучали – какой-то детский лепет. Больше всего меня позабавило сравнение моей головы с авокадо. Да, я лысый. Половина мужчин на планете лысые. Теперь мы все с авокадо без головы, получается?»

Реграги пошел дальше – подшучивал над этим публично и спокойно отвечал на вопросы. ФИФА опубликовала фото с ним и фруктом:

А потом рассказывал: «Моя семья обижалась на это сравнение. Как реагирую я? Со смехом. К внешности могут цепляться не очень умные люди. А в меню сборной, кстати, уже стало больше авокадо – полезный фрукт же, тут нечего сказать».

Кстати, марокканцы уже подхватили иронию и часто гладят тренера по голове перед выходом на поле.

А что с настроением внутри сборной? Да, там стало лучше – Реграги уже скорешился с Зиешом

Валид Реграги действительно восстановил настроение внутри Марокко, лидеры вернулись, больше не имеют претензий к тренеру. А сам Реграги говорил: «Перед этим чемпионатом мира у нас было много проблем с парнями, родившимися в Европе, и парнями, родившимися в Марокко. Но сегодня мы показали миру, что важен каждый марокканец, и это не зависит от места его рождения».

А что говорят звезды:

  • Хаким Зиеш: «Тренер нас вдохновляет. Он демонстрирует современный футбольный подход. Атмосфера стала лучше»;
  • Нуссаир Мазрауи: «Я приезжаю в сборную с задачей выполнить долг перед страной. Но еще я приезжаю в сборную будто бы в гости к своей семье»;
  • Капитан Марокко Ромен Сес: «Да, атмосфера действительно стала лучше. Теперь на тренировках стало больше шуток и смеха, мы чуточку расслабленнее даже на фоне трудных задач».

Верите в очередное чудо Марокко? Забирайте бонус в 2000 рублей и ставьте на эту сборную

Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Франция Марокко Реграги Валид
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1671022197
Главное результат, а голова и арбузом может быть))
Ответить
Ill Ich
1671048038
Спасибо, познавательно. Но... Африканская страна - Гвинея-Бисау, Халилходжича зовут Вахид, катарский клуб - "Аль-Духаиль". Попробовал посигналить через ктрл+энтер - не помогло. Знаю, что зануда. Извините, если что.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
15
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
4
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
11
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
2
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
31
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+