Марокко – главное открытие ЧМ-2022. Сборная вышла в полуфинал турнира и стала первой африканской командой на этой стадии. Во многом это заслуга главного тренера Валида Реграги.

Он начал работу в сборной Марокко за 81 день до чемпионата мира и добился колоссальных успехов.

Почему Реграги работал так мало

У Марокко был шикарный отбор к ЧМ-2022. Сначала команда заняла первое место в группе с Гвинеей-Басу, Гвинеей и Суданом. В плей-офф же она сыграла вничью с Конго, а потом обыграла его 4:1. Легкий выход на чемпионат мира, но есть одна важная деталь: он состоялся с тренером Валидом Халилходжичем.

Халилходжич – хороший тренер, который выводил на чемпионат мира четыре сборные: Кот-д’Ивуар, Алжир, Японию и Марокко. Но проблема была в его непростом характере. Например, бывший президент Федерации футбола Алжира Раурауа Мухамед говорил:

«Я часто контактировал с Халилходжичем. Но он никогда не строил теплые отношения внутри команды. Он довольно жестко общался с игроками, повышал на них тон, иногда оскорблял их. Конечно, Валид часто переводил это в шутку, но в сборной росло напряжение. Многие лидеры разговаривали с ним без уважения».

Так было почти всегда, и из Марокко его уволили из-за конфликтов с лидерами. Хаким Зиеш даже завершал карьеру в сборной, но вернулся после смены тренера. Нуссаир Мазрауи поругался с Халилходжичем, потому что тот очень настойчиво заставлял его попить во время тренировки в жару. Яссин Буну говорил:

«Мы тренировали пенальти. Я пропустил четыре из 10. И тренер крикнул мне: «Как ты хочешь играть на чемпионат мира, если не умеешь элементарное – подставлять руки под мяч?» После тренировки я спросил, почему он отреагировал на пропущенные голы. Тот сказал: «Тебе нужно сосредоточиться на пенальти, а не обсуждать со мной ерунду».

В итоге Марокко и Халилходжич расстались по обоюдному согласию, а в сборную позвали именно Реграги. Действующий президент Федерации футбола Марокко Джахид Дзефизеф аргументировал это тем, что команде нужен свежий взгляд от тренера, который вырос в стране. Реграги подходил под это определение: когда-то он играл за сборную, а тренерскую карьеру начинал на должности ассистента в 2012 году.

Экспертам и журналистам не понравилось назначение не самого сильного тренера – они сравнивали его голову с авокадо

Тренерский бэкграунд Валида Реграги до назначения в сборную Марокко:

Две победы в чемпионате Марокко – с ФЮС и «Видадом»;

Золото чемпионата Катара с «Аль-Дхуаилем»;

Победа в Лиге чемпионов с КАФ с «Видадом».

И назначение тренера с таким трофейным портфелем не понравилось экспертам, которые его хейтили в медиа и на ТВ: они ждали достаточно громкое имя из Европы. До Реграги доходило это, и он даже комментировал критику:

«Я слышал, что говорят обо мне журналисты. Проблема в том, что это просто делается ради внимания – у них нет аргументов, они не дают шансов. А те, что звучали – какой-то детский лепет. Больше всего меня позабавило сравнение моей головы с авокадо. Да, я лысый. Половина мужчин на планете лысые. Теперь мы все с авокадо без головы, получается?»

Реграги пошел дальше – подшучивал над этим публично и спокойно отвечал на вопросы. ФИФА опубликовала фото с ним и фруктом:

А потом рассказывал: «Моя семья обижалась на это сравнение. Как реагирую я? Со смехом. К внешности могут цепляться не очень умные люди. А в меню сборной, кстати, уже стало больше авокадо – полезный фрукт же, тут нечего сказать».

Кстати, марокканцы уже подхватили иронию и часто гладят тренера по голове перед выходом на поле.

А что с настроением внутри сборной? Да, там стало лучше – Реграги уже скорешился с Зиешом

Валид Реграги действительно восстановил настроение внутри Марокко, лидеры вернулись, больше не имеют претензий к тренеру. А сам Реграги говорил: «Перед этим чемпионатом мира у нас было много проблем с парнями, родившимися в Европе, и парнями, родившимися в Марокко. Но сегодня мы показали миру, что важен каждый марокканец, и это не зависит от места его рождения».

А что говорят звезды:

Хаким Зиеш: «Тренер нас вдохновляет. Он демонстрирует современный футбольный подход. Атмосфера стала лучше»;

Нуссаир Мазрауи: «Я приезжаю в сборную с задачей выполнить долг перед страной. Но еще я приезжаю в сборную будто бы в гости к своей семье»;

Капитан Марокко Ромен Сес: «Да, атмосфера действительно стала лучше. Теперь на тренировках стало больше шуток и смеха, мы чуточку расслабленнее даже на фоне трудных задач».

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Текст: Илья Егоров

Фото: Keystone Press Agency, XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press