Тренер Марокко Реграги: «Португалия доставила нам гораздо больше проблем, чем Испания»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги дал комментарий после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Португалии (1:0).

«Сегодня мы противостояли великой команде. Перед матчем я сказал своим футболистам, что мы должны войти в историю Африки, что мы в итоге и сделали. Мы прогрессируем, развиваем наше мастерство. Ранее мы думали, когда же сумеем достичь этой стадии мундиаля, и вот сейчас достигли. Уверен, это еще не конец.

Сборная Португалии доставила нам гораздо больше проблем, чем Испания. Я вообще не понимаю, как кто-то может нас критиковать. Мы играем так, как можем. Ребята всегда сражаются до последнего», – приводит слова Реграги «РБ Спорт» со ссылкой на RMC Sport.

Реграги принял команду в этом году.

В полуфинале Марокко сыграет с Францией.

Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.

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