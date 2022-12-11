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    Тренер Марокко Реграги: «Португалия доставила нам гораздо больше проблем, чем Испания»

    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги дал комментарий после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Португалии (1:0).

    «Сегодня мы противостояли великой команде. Перед матчем я сказал своим футболистам, что мы должны войти в историю Африки, что мы в итоге и сделали. Мы прогрессируем, развиваем наше мастерство. Ранее мы думали, когда же сумеем достичь этой стадии мундиаля, и вот сейчас достигли. Уверен, это еще не конец.

    Сборная Португалии доставила нам гораздо больше проблем, чем Испания. Я вообще не понимаю, как кто-то может нас критиковать. Мы играем так, как можем. Ребята всегда сражаются до последнего», – приводит слова Реграги «РБ Спорт» со ссылкой на RMC Sport.

    • Реграги принял команду в этом году.
    • В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
    • Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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