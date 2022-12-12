Семин рассказал, в чем секрет успеха сборной Марокко

Юрий Семин порассуждал о том, за счет чего сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022.

Он считает, что команда добилась успеха благодаря работе своего тренера Валида Реграги.

«Все матчи чемпионата мира очень интересные, есть большие неожиданности, но тем и хорош футбол, что случаются такие чудеса.

Очень сильно проводит этот чемпионат команда Марокко, тренер на сегодняшний момент, наверное, лучше всех развивает сильные качества своих футболистов.

Куда они дойдут дальше, вопрос сложный, но уже на сегодняшний момент они произвели яркое впечатление.

Конечно, сильный матч Англия – Франция, могли выиграть и одни, и другие, на мой взгляд, это был практически финал», – сказал Семин.

Марокко – первая африканская сборная, вышедшая в 1/2 финала ЧМ.

Марокканцы вышли из группы с Хорватией, Бельгией и Канадой, а в плей-офф выбили Испанию и Португалию.

Их следующий соперник – Франция.

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