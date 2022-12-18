Реграги сказал, когда сборная из Африки выиграет чемпионат мира

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги предрек победу на чемпионате мира какой-либо команде из Африки. Такого в истории еще не было.

«На чемпионате мира-2022 мы были на самом высоком уровне и играли с большими командами. У нас были отличные матчи.

Мы показали, что Африка хороша, что мы продвигаемся по уровню. Франция и Хорватия ненамного выше нас. Через 15 лет сборная из Африки выиграет чемпионат мира», – сказал Реграги.

В матче за 3-е место ЧМ-2022 марокканцы уступили Хорватии (1:2).

Впервые сборная из Африки попала в топ-4 ЧМ.

Реграги принял сборную в этом году.

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