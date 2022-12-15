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    Тренер сборной Марокко прокомментировал поражение от Франции в полуфинале ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал о причинах поражения от Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира.

    «Мы выложились по максимуму, это самое главное. У нас были травмы, мы потеряли Агерда на разминке, Сайсса и Мазрауи – в первом тайме...

    Против такого соперника любая ошибка обходится дорого. Невозможно пройти в финал, провалив первый тайм.

    После перерыва мы сыграли гораздо лучше. Второй пропущенный гол убил нас. Но это не перечеркивает то, что мы сделали до него», – заявил Реграги.

    • Франция победила со счетом 2:0 и в финале сыграет с Аргентиной.
    • Марокко в субботу поборется за бронзовые медали с Хорватией.

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    Источник: L’Equipe

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