Тренер сборной Марокко прокомментировал поражение от Франции в полуфинале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал о причинах поражения от Франции в матче 1/2 финала чемпионата мира.

«Мы выложились по максимуму, это самое главное. У нас были травмы, мы потеряли Агерда на разминке, Сайсса и Мазрауи – в первом тайме...

Против такого соперника любая ошибка обходится дорого. Невозможно пройти в финал, провалив первый тайм.

После перерыва мы сыграли гораздо лучше. Второй пропущенный гол убил нас. Но это не перечеркивает то, что мы сделали до него», – заявил Реграги.

Франция победила со счетом 2:0 и в финале сыграет с Аргентиной.

Марокко в субботу поборется за бронзовые медали с Хорватией.

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