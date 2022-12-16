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    Марокко пожаловалось в ФИФА на судейство в матче с Францией

    Королевская марокканская футбольная федерация подала жалобу на арбитра Сесара Рамоса.

    Марокканцы обратились в ФИФА, поскольку считают, что мексиканский судья ошибочно не назначил два пенальти в ворота Франции в полуфинале ЧМ-2022.

    Речь идет о двух эпизодах в первом тайме – столкновение Тео Эрнандеса и Софьяна Буфала, а также падение Ашрафа Дари в штрафной после контакта с соперником.

    • Сборная Марокко проиграла Франции со счетом 0:2.
    • В субботу они поборются с Хорватией за бронзовые медали.
    • Французы в финале встретятся с Аргентиной.

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    Источник: Foot Mercato

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