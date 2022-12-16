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    Во Франции жестко избили мужчину, насмерть задавившего 14-летнего фаната

    Во французском Монпелье в больницу попал мужчина, который, предположительно, сбил на машине 14-летнего болельщика сборной Марокко.

    • К автомобилю, в котором находились болельщики сборной Франции, подошли марокканские фанаты и стали срывать флаг, торчащий из окна.
    • Водитель резко тронулся с места и переехал подростка. От полученных травм он скончался в больнице.
    • Инцидент произошел после матча 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко (2:0).

    По информации Actu, мужчину жeстко избили друзья погибшего подростка. В больнице его охраняют представители полиции.

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    Источник: Actu

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +827

      Спартач80 31 минуту назад

      Да полюбас опять Путин набурагозил.

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