Во Франции жестко избили мужчину, насмерть задавившего 14-летнего фаната

Во французском Монпелье в больницу попал мужчина, который, предположительно, сбил на машине 14-летнего болельщика сборной Марокко.

К автомобилю, в котором находились болельщики сборной Франции, подошли марокканские фанаты и стали срывать флаг, торчащий из окна.

Водитель резко тронулся с места и переехал подростка. От полученных травм он скончался в больнице.

Инцидент произошел после матча 1/2 финала ЧМ-2022 Франция – Марокко (2:0).

По информации Actu, мужчину жeстко избили друзья погибшего подростка. В больнице его охраняют представители полиции.

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