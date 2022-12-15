Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Во Франции 14-летний мальчик погиб в ходе беспорядков после полуфинала ЧМ-2022

    Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.

    После матча в некоторых французских городах начались беспорядки.

    Это привело к трагедии в Монпелье. Там погиб 14-летний мальчик. Его сбила машина. Информацию подтвердила местная полиция.

    К автомобилю, в котором находились болельщики сборной Франции, подошли неизвестные и стали срывать флаг, торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места и ударил подростка. От полученных травм он скончался в больнице.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мбаппе обратился к Хакими после победы Франции над Марокко в полуфинале ЧМ-2022
    В Париже задержали 40 вооруженных ультраправых. Они хотели подраться с фанатами, празднующими выход Франции в финал ЧМ-2022
    Федун назвал лучшего игрока матча Франция – Марокко 2
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:49
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11