Во Франции 14-летний мальчик погиб в ходе беспорядков после полуфинала ЧМ-2022

Франция победила Марокко со счетом 2:0 в полуфинальной игре ЧМ-2022.

После матча в некоторых французских городах начались беспорядки.

Это привело к трагедии в Монпелье. Там погиб 14-летний мальчик. Его сбила машина. Информацию подтвердила местная полиция.

К автомобилю, в котором находились болельщики сборной Франции, подошли неизвестные и стали срывать флаг, торчащий из окна. Водитель резко тронулся с места и ударил подростка. От полученных травм он скончался в больнице.

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