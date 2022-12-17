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    «Чувствую себя придурком». Реграги – о матче за третье место

    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о матче за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии.

    «Я переживаю перед игрой. Обеим командам будет сложно после проигранных полуфиналов.

    В матче за третье место чувствую себя придурком. То же самое я бы сказал, если бы мы проиграли в финале», – сказал Реграги.

    • Матч за 3-е место Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 00:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +460

      Таврида 25 минут назад

      Идет по лесу ̶с̶б̶о̶р̶н̶а̶я̶ ̶М̶а̶р̶о̶к̶к̶о̶ ежик и говорит сам себе:
      "- Я самый сильный! Я самый смелый! Я самый крутой! Я самый..."
      Но тут попадается ему навстречу ̶с̶б̶о̶р̶н̶а̶я̶ ̶Ф̶р̶а̶н̶ц̶и̶и̶ медведь и ра-аз по нему ногой!
      Ежик отлетел метров на тридцать, прокатился по земле, встал,
      отряхнулся и грустно вздохнув, сказал:"- но очень легкий..."

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      Рейтинг: +23785

      DOCTOR PENALTY 46 минут назад

      Да ладно, не настолько вы хороши, чтобы чувствовать себя придурками в игре за бронзу.

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