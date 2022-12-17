«Чувствую себя придурком». Реграги – о матче за третье место

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о матче за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии.

«Я переживаю перед игрой. Обеим командам будет сложно после проигранных полуфиналов.

В матче за третье место чувствую себя придурком. То же самое я бы сказал, если бы мы проиграли в финале», – сказал Реграги.

Матч за 3-е место Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира