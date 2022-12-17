Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чувствую себя придурком». Реграги – о матче за третье место

«Чувствую себя придурком». Реграги – о матче за третье место

17 декабря 2022, 00:14
6

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о матче за третье место чемпионата мира-2022 против Хорватии.

«Я переживаю перед игрой. Обеим командам будет сложно после проигранных полуфиналов.

В матче за третье место чувствую себя придурком. То же самое я бы сказал, если бы мы проиграли в финале», – сказал Реграги.

  • Матч за 3-е место Хорватия – Марокко состоится завтра, 17 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой 2
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026 5
Источник: RMC Sport
Чемпионат мира Марокко Хорватия Реграги Валид
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1671227648
Да ладно, не настолько вы хороши, чтобы чувствовать себя придурками в игре за бронзу.
Ответить
Таврида
1671228872
Идет по лесу ̶с̶б̶о̶р̶н̶а̶я̶ ̶М̶а̶р̶о̶к̶к̶о̶ ежик и говорит сам себе: "- Я самый сильный! Я самый смелый! Я самый крутой! Я самый..." Но тут попадается ему навстречу ̶с̶б̶о̶р̶н̶а̶я̶ ̶Ф̶р̶а̶н̶ц̶и̶и̶ медведь и ра-аз по нему ногой! Ежик отлетел метров на тридцать, прокатился по земле, встал, отряхнулся и грустно вздохнув, сказал:"- но очень легкий..."
Ответить
serglider
1671231657
Хитрый обманщик! Помню как на одном из ЧМ тренер голландцев, на пресс-конференции ныл, де зачем этот матч за 3-е место... А потом на матче они вынесли соперников забив три мяча!
Ответить
docndoc
1671245765
Это кокетство. Независимо от результата игры с хорватами домой вернутся героями..
Ответить
Axe111
1671255760
Очень нужный матч лол
Ответить
моэм
1671258061
Придурками будут чувствовать себя хорваты , когда выйдут на матч с арабами , где главными судьями будут тоже же арабы .... за такое назначение судей , назвать ФИФА с Инфантино сборищем подлецов и то будет мягко ....а многих авторитетных футбольных экспертов , рассуждающих , до этого решения , о шансах хорватов , сделали просто идиотами ....сейчас хорватам ... где против них подлость в полный рост , где для них уже "вырыта могила" может спасти только чудо ....за события в Югославии терпеть не могу хорватов , но сейчас болеть буду за них с верой в чудо справедливости .
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
3
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
28
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
15:43
1
Головин прокомментировал волевую победу «Монако» над «ПСЖ»
15:34
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
8
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
14
Все новости
Все новости
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
Вчера, 22:59
13
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
Вчера, 00:16
2
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
2 сентября
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
2 сентября
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
2 сентября
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
2 сентября
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+