Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не сыграет против нас»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Португалии.

«Я горжусь тем, чего мы достигли. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию и очень этому рады.

Нам будет противостоять одна из лучших команд мира, в составе которой выступают очень техничные футболисты.

Не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, поэтому я буду доволен, если он пропустит встречу», – сказал Реграги.

Марокко и Португалия сыграют в субботу в 18:00 мск.

Роналду в плей-офф ЧМ потерял место в стартовом составе.

В матче со Швейцарией (6:1) капитан португальцев вышел на замену во 2-м тайме.

Ожидается, что встречу с марокканцами он также начнет в запасе.

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