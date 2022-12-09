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    Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не сыграет против нас»

    Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Португалии.

    «Я горжусь тем, чего мы достигли. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

    Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию и очень этому рады.

    Нам будет противостоять одна из лучших команд мира, в составе которой выступают очень техничные футболисты.

    Не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, поэтому я буду доволен, если он пропустит встречу», – сказал Реграги.

    • Марокко и Португалия сыграют в субботу в 18:00 мск.
    • Роналду в плей-офф ЧМ потерял место в стартовом составе.
    • В матче со Швейцарией (6:1) капитан португальцев вышел на замену во 2-м тайме.
    • Ожидается, что встречу с марокканцами он также начнет в запасе.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1416

      Mariner 1 час назад

      Хитрый хитрый тренер сборной Марокко, прекрасно знает, что с Кристинкой сборная Португалии слабее )))

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      Рейтинг: +1235

      САНЁК17 1 час назад

      Не бойтесь, Роналду сейчас добрый

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      Рейтинг: +6595

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Весь континент поддерживает загорелую сборную Франции. Но Марокко респект. Молодцы

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