Тренер сборной Марокко: «Надеюсь, Роналду не сыграет против нас»

Хитрый хитрый тренер сборной Марокко, прекрасно знает, что с Кристинкой сборная Португалии слабее )))
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о предстоящем матче 1/4 финала ЧМ-2022 против Португалии.
«Я горжусь тем, чего мы достигли. Впервые арабская команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Нас поддерживает целый континент. Мы чувствуем эту положительную энергию и очень этому рады.
Нам будет противостоять одна из лучших команд мира, в составе которой выступают очень техничные футболисты.
Не знаю, сыграет ли Роналду. Надеюсь, что нет. Он один из лучших футболистов в истории, поэтому я буду доволен, если он пропустит встречу», – сказал Реграги.
- Марокко и Португалия сыграют в субботу в 18:00 мск.
- Роналду в плей-офф ЧМ потерял место в стартовом составе.
- В матче со Швейцарией (6:1) капитан португальцев вышел на замену во 2-м тайме.
- Ожидается, что встречу с марокканцами он также начнет в запасе.
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