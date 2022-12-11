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    «Мечта закончилась». Роналду высказался о вылете Португалии с ЧМ-2022

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение команды в 1/4 финала чемпионата мира-2022 от Марокко (0:1).

    «Победа на чемпионате мира была самой большой и амбициозной мечтой в карьере. Я боролся за это, много отдал этому, отдал все силы.

    Вчера мечта закончилась. Больше сказать нечего. Спасибо, Португалия, Катар. Это была прекрасная мечта. Теперь надеюсь, что все сделают выводы», – написал Роналду.

    • Португалец был на 5 чемпионатах мира.
    • Игрок брал с командой Евро-2016.
    • На днях Роналду должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

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    Источник: «Бомбардир»

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