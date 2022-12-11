Силкин: «Марокко и Португалия – равные команды»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил итог матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией (1:0).
– Для вас сенсация, что вылетела из турнира именно Португалия? Там все же звезды футбола: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Пепе…
– Мне больше жаль бразильцев. Очень жаль. Такой сильной команды давно не видел. А вот когда играли Португалия – Марокко, создалось впечатление, что это равные команды.
- В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
- Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.
- Силкин сейчас без работы.
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Источник: «РБ Спорт»