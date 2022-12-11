Силкин: «Марокко и Португалия – равные команды»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил итог матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией (1:0).

– Для вас сенсация, что вылетела из турнира именно Португалия? Там все же звезды футбола: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Пепе…

– Мне больше жаль бразильцев. Очень жаль. Такой сильной команды давно не видел. А вот когда играли Португалия – Марокко, создалось впечатление, что это равные команды.

В полуфинале Марокко сыграет с Францией.

Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.

Силкин сейчас без работы.

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