Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Силкин: «Марокко и Португалия – равные команды»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил итог матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Марокко и Португалией (1:0).

    – Для вас сенсация, что вылетела из турнира именно Португалия? Там все же звезды футбола: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Пепе…

    – Мне больше жаль бразильцев. Очень жаль. Такой сильной команды давно не видел. А вот когда играли Португалия – Марокко, создалось впечатление, что это равные команды.

    • В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
    • Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.
    • Силкин сейчас без работы.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Тренер Марокко Реграги: «Португалия доставила нам гораздо больше проблем, чем Испания»
    Колосков расстроен победой Марокко над Португалией 4
    Бернарду Силва извинился за вылет Португалии с ЧМ-2022
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11