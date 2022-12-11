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Колосков расстроен победой Марокко над Португалией

11 декабря 2022, 09:11
15

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков оценил победу Марокко над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (1:0).

«Я до сих пор считаю, что португальцы были фаворитами. Разве можно сравнивать игру Марокко с игрой Португалии? Одни в футбол играют, а другие автобус ставят. Если Франция проиграет сегодня, у нас в полуфинале четыре автобуса будет. Что это за чемпионат мира такой?

Я расстроен, конечно. Не то чтобы я прям болел за них, но я болею за футбол. А что это за футбол такой? Бразилия, Испания, Португалия и Бельгия вылетели. Все команды, которые играют в настоящий футбол и имеют в составах выдающихся футболистов, разбиваются о бетон какой‑то. Ну что это такое? Я расстроен», – сказал Колосков.

  • В полуфинале Марокко сыграет с Францией.
  • Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.
  • Колосков – почетный президент РФС.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Марокко Португалия
Комментарии (15)
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alex1951
1670741282
Никак ,Колос ,,лимон,, на победу португалов поставил... И чего там ,про автобус? Таким знатным людям пора бы понять,что это ЧМ ,где каждая игра на вес золота....и победителей не судят..
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a_who
1670742335
А я доволен поражению зазнаек
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ARSteven89
1670745178
Марокканцы просто роковая команда 2022 года! Больше на чемпионатах мира в сборной не появятся: Бельгия - Эден Азар Испания - Серхио Бускетс Португалия - Криштиану Роналду и Пепе Франция - (Оливье Жиру, не) )))
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sined1951
1670746779
Просто на ЧМ процветает "грязненький" футбол. Футболисты активно фолят, не стесняются пускать в ход руки, зацепы, толчки. В этих условиях на первый план выходит физическая готовность и бойцовские качества. Судейство на чемпионате очень либеральное.
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Беспонтий
1670747997
"..Ну что это такое? Я расстроен» ставочка прокисла
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MaxRnD
1670752519
Пенсию у букмекеров оставил ?
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FaTeK1945ru
1670753424
...а что колосков ещё живой???
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Давид59
1670753715
Футбол, действительно становится похожим по тактике на гандбол. И с этим ничего не поделать. Может надо в правилах что-то подправить. Или смириться.
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zigbert
1670765918
К чему такое возмущение? Идут бескомпромиссные матчи за звание "Чемпионов мира". Это серьезные игры а не какой то товарняк. Возможно не совсем эстетично и красиво но каждая команда выбирает план на игру и тактику исходя из собственных возможностей. А что не запрещено то разрешено. Просто всем ведущим сборным надо научиться преодолевать бетон и тогда все встанет на свои места.
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