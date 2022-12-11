Колосков расстроен победой Марокко над Португалией

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков оценил победу Марокко над Португалией в 1/4 финала чемпионата мира-2022 (1:0).

«Я до сих пор считаю, что португальцы были фаворитами. Разве можно сравнивать игру Марокко с игрой Португалии? Одни в футбол играют, а другие автобус ставят. Если Франция проиграет сегодня, у нас в полуфинале четыре автобуса будет. Что это за чемпионат мира такой?

Я расстроен, конечно. Не то чтобы я прям болел за них, но я болею за футбол. А что это за футбол такой? Бразилия, Испания, Португалия и Бельгия вылетели. Все команды, которые играют в настоящий футбол и имеют в составах выдающихся футболистов, разбиваются о бетон какой‑то. Ну что это такое? Я расстроен», – сказал Колосков.

В полуфинале Марокко сыграет с Францией.

Впервые в полуфинале ЧМ оказалась команда из Африки.

Колосков – почетный президент РФС.

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