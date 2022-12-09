Роналду останется в запасе сборной Португалии на матч с Марокко. Рамуш выйдет в старте (A Bola)

Нападающий Криштиану Роналду останется в запасе сборной Португалии во втором матче подряд.
По информации A Bola, 37-летний футболист начнет на скамейке запасных матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко. В старте снова выйдет Гонсалу Рамуш, сделавший хет-трик в игре со Швейцарией (6:1).
- Португалия и Марокко сыграют завтра, 10 декабря.
- Матч начнется в 18:00 по Москве.
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Источник: A Bola