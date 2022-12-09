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    Роналду останется в запасе сборной Португалии на матч с Марокко. Рамуш выйдет в старте (A Bola)

    Нападающий Криштиану Роналду останется в запасе сборной Португалии во втором матче подряд.

    По информации A Bola, 37-летний футболист начнет на скамейке запасных матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Марокко. В старте снова выйдет Гонсалу Рамуш, сделавший хет-трик в игре со Швейцарией (6:1).

    • Португалия и Марокко сыграют завтра, 10 декабря.
    • Матч начнется в 18:00 по Москве.

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    Источник: A Bola

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +692

      111ax 19 минут назад

      скорее всего иного решения и не могло быть, только если обоих выпускать. Тут если за первые 45-60 минут у Рамуша не будет ничего получатся, то его и заменят. Все таки против Марокко скорее всего у него все будет получаться, вот против англофранков - это неизвестно

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      Рейтинг: +812

      Fialet 1 час назад

      Вот если честно, при таком отношении к нему, мог бы послать всех нахер, и уехать домой. Ведь ясно же, что будут дальше добивать.

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      Рейтинг: +6586

      Красногорск_Фан > Fialet 57 минут назад

      Он давно под таким давлением. То хейтили что он нетрадиционной оритентации то за изнасилование женщины. Короче в обоих случаях. В этом году я не понимаю за что люди такие жестокие. В каких-то мелочных случаях не там мячик пролетел. Он весной смерть ребенка пережил. Некоторые в таких случаях ломаются навсегда или пускают себе пулю в лоб. Где нормальная человеческая поддержка.

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      Рейтинг: +6586

      Красногорск_Фан > Fialet 54 минуты назад

      добавлю. Лично я его зауважал в 2004 году когда сам его освистывал на стадионе на ответном матче Россия-Португалия, не зная что за неделю до этого у него умер отец и он вышел играть. И мне в отличие от его хейтеров до сих пор стыдно за этот день.

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      Рейтинг: +719

      Lipatoff 1 час назад

      Правильное решение, поможет разогнать в конце при необходимости

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